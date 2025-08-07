Фон дер Ляєн про розмову з Зеленським: обговорили наступні кроки на шляху до мирної угоди

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що обговорила з президентом України Володимиром Зеленським наступні кроки на шляху до укладення угоди про припиення війни РФ проти України і щодо майбутнього членства країни в ЄС.

«Розмовляла з президентом Зеленським про події останніх днів. Ми обговорили наступні кроки на шляху до укладення мирної угоди і майбутнього членства України в Європейському Союзі, а також її відбудови. Позиція Європи чітка. Ми повністю підтримуємо Україну. Ми продовжуватимемо відігравати активну роль у гарантуванні справедливого і тривалого миру», – написала вона в соцмережі X.

Зеленським про розмову поки що не інформував.

Раніше сьогодні в Європейській комісії заявили, що на даний час зарано говорити про можливу участь представників Євросоюзу в майбутніх переговорах лідерів США, Росії й України, бо «формат, терміни, логістика» цих переговорів на даний момент «абсолютно незрозумілі».

Речниця Єврокомісії також підтвердила, що президентку ЄК Урсулу фон дер Ляєн не запросили до дзвінка між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Зеленським і низкою інших європейських лідерів. Водночас вона зазначила, що фон дер Ляєн детально поінформували про переговори інші лідери, з якими вона була на зв’язку.

Сьогодні після розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом президент Володимир Зеленський наголосив, що Європа має бути учасником переговорів про завершення війни РФ проти України.

«Параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття. Війна саме у Європі, і Україна – невід’ємна частина Європи, ми вже й у перемовинах щодо вступу у Євросоюз. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів», – зазначив він.

6 серпня у Москві пройшла зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа й російського президента Володимира Путіна. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяв запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу», але визнав, що розмову Віткоффа і Путіна не можна назвати проривною.

Трамп також заявив журналістам у Білому домі про «велику ймовірність» його зустрічі з президентами України і РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

У Кремлі ж заявили про високу ймовірність зустрічі президента США Дональда Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним уже «найближчим часом». Також помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф під час розмови в Москві 6 серпня порушував тему тристоронньої зустрічі з участю президента України Володимира Зеленського, але Москва залишила це без коментарів.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни неодноразово наголошували, що Кремль не змінив своїх намірів підкорити Україну і затягує переговорний процес для того, щоб виграти час для подальших здобутків на полі бою й отримати поступки від України й Заходу.