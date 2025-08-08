Не заплутатись в самітах. Спливає крайній термін Трампа для перемир’я Путіну. А що далі?

Спливає крайній термін, визначений президентом США Дональдом Трампом для російського керівника Володимира Путіна прийняти пропозицію перемир’я в Україні.

Але звідки цей термін?

І що буде далі?

А які важелі впливу на Москву?

Чи справді є обережний оптимізм щодо перемир’я і коли він реалізується?

Розбираємо.

Що мало статися 8 серпня?

Саме 8 серпня очікували відповіді Кремля на ультиматум Дональда Трампа припинити бойові дії в Україні. Російський керманич Володимир Путін мав погодитись на перемир’я після того, як Трамп дав йому 10-12 днів наприкінці липня, скоротивши попередній крайні термін в 50 днів, який мав добігти кінця по початку вересня.

Автоматично мається на увазі, що Київ на перемир’я згоден. Власне, ще на переговорах в саудівській Джидді у березні українська делегація прийняла американську пропозицію про повне перемир’я на суші, в повітрі і на морі.

Також очікували, що Росія погодиться хоча б на перемир’я у повітрі – хоча б тому, що українські дрони останнім часом сильно дошкуляють ударами по нафтосховищах і нафтопереробних заводах, які підтримують військову машину Росії.

До кінця вже цього 2025 року і в першій половині 2026 року буде пропорційне зростання кількості і глибини українських ударів

Причому географія цих українських ударів досить широка – від Краснодарського краю на півдні до Воронезької чи Рязанської областей в центральній Росії, до окупованого Криму, де ушкоджені кілька бойових літаків Су на військовому аеродромі.

Нині промайнула інформація, що Москва може піти на «повітряне перемир’я», але не прийме перемир’я на суші, де її війська потроху просуваються на Донбасі.

«Росіяни, звичайно ж, надувають щоки, вони кажуть, що нас це не зачіпає і так далі, але йдуть на ці умови під виглядом перемир'я. Що, мовляв, давайте ми просто припинимо літати в небі. Розуміючи, що українські дрони для них створюють реальну вже загрозу з цього року, і ця загроза буде нарощуватися. Тобто до кінця вже цього 2025 року і в першій половині 2026 року буде пропорційне зростання кількості і глибини (українських) ударів», – каже Радіо Свобода Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Але поки що немає ознак, що може настати повне перемир’я, а не лише в повітрі і на морі при продовженні бойових дій на суші уздовж лінії фронту.

Але чи будуть санкції?

Президент Трамп обіцяв потужні санкції проти тих, хто торгує з Росією, допомагаючи їй уникати економічної ізоляції.

В ЄС, який запровадив уже 18 пакетів санкцій проти Росії, були «збентежені», коли побачили, що Трамп планує особисто зустрітися з Путіним.

«Незважаючи на всю свою браваду, Трамп не здійснив на Путіна жодного тиску – поки що. Нуль, нічогісінько», – сказало європейське джерело газеті The Washington Post.

Еліна Валтонен, глава МЗС Фінляндії, вважає, що мають бути нові, сильніші санкції США проти Росії, коли Путін не прийме перемир’я цієї п’ятниці. Вона додає, що посилення тиску на Росію і нові поставки зброї Україні вже змушують Москву розмовляти з Заходом.

Вочевидь, аби продемонструвати відсутність дипломатичної ізоляції і заручитись підтримкою своїх небагатьох друзів, президент Путін провів 8 серпня телефонні розмови з китайським лідером Сі Цзіньпінем та фактичним очільником Білорусі Олександром Лукашенком, а також з кількома союзниками в Центральній Азії.

Сі, як було повідомлено, запевнив, що Китай виступає за мирні переговори, а також висловив задоволення контактами Росії та США.

Чи буде саміт чи саміти?

Цими днями пролунало кілька пропозицій чи ідей щодо можливості самітів в різних конфігураціях.

Трамп-Путін

Президент Трамп сказав, що є висока ймовірність того, що він може зустрітися з президентом Росії вже наступного тижня.

Ідею зустрічі Трамп-Путін ніби запропонував сам російський керманич під тригодинної зустрічі зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом у Москві 6 серпня.

Путін потім навіть припустив, що така зустріч з Трампом могла б відбутися в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Трамп-Зеленський-Путін

Також лунає ідея, озвучена Трампом, і щодо тристороннього саміту керівників США, України та Росії.

Зеленський-Путін

В ЗМІ промайнула інформація, ніби Трамп перед можливою тристоронньою зустріччю наполягає, щоб спочатку щоб була зустріч Зеленського і Путіна. Мовляв, нехай вони спочатку зберуться вдвох і домовляться, а потім ми закріпимо мирний поступ.

Але потім Трамп спростував наполягання на українсько-російському саміті як передумові для інших форматів зустрічей на найвищому рівні.

Незважаючи на всю свою браваду, Трамп не здійснив на Путіна жодного тиску – поки що

Путін не заперечив проти такої ідеї в принципі, але сказав, що для зустрічі за участю українського президента треба, щоб визріли умови і щоб вона була ретельно підготовлена.

Треба також не забувати, що існує імовірність зустрічі Трампа й Путіна в Китаї 3 вересня, якщо американський лідер таки вирішить їхати на відзначення 80-річниці завершення Другої світовою війни в Азії.

Про таку можливість говорять вже кілька тижнів і що зустріч Трамп-Путін в Пекіні могла б відбутися за посередництва Сі Цзіньпіня.

Що говорять про мотиви Путіна?

Ну, мотиви для можливого перемир’я можуть бути різними для Кремля.

Це і посилення західних санкцій проти Росії, це і активні поставки зброї Україні (зокрема купівля зброї у США для України за гроші інших союзників по НАТО), це і хоч і просування, але надто повільне і з багатьма жертвами серед російських військ, це і успішні українські удари-відплати по військових та енергетичних об’єктах в Росії і на окупованих територіях.

Щодо санкцій, то Москва вихваляється, щодо вже виробила, мовляв, «імунітет» проти санкцій. Але ситуацію може погрішити для неї введення вторинних санкцій проти найбільших покупців російської нафти – Китаю та Індії. Так проти Індії Америкою вже запроваджено 25-відсотковий тариф.

«З моєї точки зору, адміністрація Трампа вже запропонувала всі можливі пропозиції щодо перемир’я Путіну під час шестимісячних мирних зусиль в Україні. Немає нічого нового чи значущого, що можна було б запропонувати, що змінило б позицію Кремля і змусити його відійти від вимог капітуляції України. Отже, зараз найбільшим питанням є те, – що адміністрація Трампа робитиме після крайнього терміну, який припадає на восьме серпня», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода празький політолог Олександр Морозов.

Можливе замороження конфлікту – я не хочу говорити «закінчення війни», а саме «замороження конфлікту»

Під «капітуляцією України» маються на увазі нереалістичні вимоги Москви щодо України – насамперед вимога щоб ЗСУ повністю залишили чотири області, які зараз частково окуповані Росією – Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську.

Це є абсолютно неприйнятно для України і саме це було причиною того, що три зустрічі делегацій України та Росії в Стамбулі в травні, червні та липні не були успішними окрім питань обмінів.

Так само неприйнятними для Києва є вимоги щодо гарантій недопущення членства України в НАТО (ніби Москва повинна мати тут якесь право вето) чи припинення західної військової допомоги Києву чи встановлення якихось обмежень щодо чисельності ЗСУ…

Нині, за деякими даними, Росія ніби може відмовитись від вимоги повного контролю над чотирма частково окупованими областями України в їхніх адмінмежах. Якщо це так, тоді шансів на перемир’я буде більше.

З іншого боку, за інформацією агенції Bloomberg з посиланням на неназвані джерела, Москва ніби готова зупинитись в Херсонській і Запорізькій областях, але продовжує наполягати на виведенні ЗСУ з усього східного Донбасу. Навряд чи це буде прийнятним для Києва.

Так чи близьке перемир’я?

Відчуття, що перемир’я – не повноцінний, тривкий мир, а хоча б перемир’я – може настати, все ж є.

«Є певні сигнали, і я також маю інтуїцію, що можливе замороження конфлікту – я не хочу говорити «закінчення війни», а саме «замороження конфлікту» – є радше ближчим, ніж далеким. Є надія на це. Сьогодні закінчується термін ультиматуму, – сказав польський прем’єр Дональд Туск після телефонної розмови з Зеленським 8 серпня. – Президент Зеленський дуже обережний, але все ж оптимістичний».