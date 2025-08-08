Путін розповів лідерам Китаю, Білорусі, Індії, Узбекистану та Казахстану про свою зустріч з Віткоффом

Російський президент Володимир Путін провів телефонні переговори з президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійовим, президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим, лідером КНР Сі Цзіньпіном, Олександром Лукашенком, а також прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.



Як повідомляє пресслужба Кремля, під час цих телефонних розмов Путін, серед іншого, обговорював свою зустріч зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та «українську кризу» (так Росія називає війну, яку розпочала проти України).

«Володимир Путін і Нарендра Моді також обмінялися думками з основних питань двостороннього порядку денного, включаючи торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво», – йдеться в повідомленні пресслужби.

6 серпня у Москві пройшла зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа й російського президента Володимира Путіна. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяв запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу», але визнав, що розмову Віткоффа і Путіна не можна назвати проривною.

Трамп також заявив журналістам у Білому домі про «велику ймовірність» його зустрічі з президентами України і РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

У Кремлі ж заявили про високу ймовірність зустрічі президента США Дональда Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним уже «найближчим часом». Також помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф під час розмови в Москві 6 серпня порушував тему тристоронньої зустрічі з участю президента України Володимира Зеленського, але Москва залишила це без коментарів. 7 серпня Путін сказав, що його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським можлива, але для неї «мають бути створені умови».



