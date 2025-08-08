Bloomberg: США та Росія планують угоду про перемир’я, яка може закріпити здобутки Путіна в Україні

Вашингтон і Москва прагнуть досягти угоди про припинення війни в Україні, яка б закріпила окупацію Росією територій, захоплених під час її військового вторгнення, повідомляє Bloomberg з посиланням на неназвані джерела, знайомі з цим питанням.

Американські та російські чиновники працюють над укладенням угоди щодо територій для запланованої зустрічі на вищому рівні між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Путіним вже наступного тижня, повідомили джерела, які побажали залишитися анонімними для обговорення приватних обговорень.

За даними джерел, США працюють над тим, щоб отримати згоду України та її європейських союзників на угоду, яка далеко не є певною.

Путін вимагає, щоб Україна передала Росії всю свою східну частину Донбасу, а також Крим, який його війська незаконно анексували у 2014 році. Це вимагатиме від президента України Володимира Зеленського наказу про виведення військ з частин Луганської та Донецької областей, які досі утримуються Києвом, що дасть Росії перемогу, якої її армія не змогла досягти військовим шляхом з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

За словами джерел, Росія припинить свій наступ у Херсонській та Запорізькій областях України вздовж нинішніх ліній фронту в рамках угоди. Вони попередили, що умови та плани угоди все ще нестабільні та можуть змінитися.

Незрозуміло, чи готова Москва відмовитися від будь-якої території, яку вона зараз займає, включаючи Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі.

Угода по суті спрямована на заморожування війни та прокладання шляху до припинення вогню та технічних переговорів щодо остаточного мирного врегулювання, повідомили джерела.

Раніше США наполягали на тому, щоб Росія спочатку погодилася на безумовне припинення вогню, щоб створити простір для переговорів про припинення війни війни РФ проти України.

Білий дім не відповів на запит медіа про коментар. Речник Кремля Дмитро Пєсков не відповів на запит про коментар.

Також Україна відмовилася коментувати пропозиції.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що інформація про умови можливих домовленостей між Україною та РФ, яка поширюється в медіа, не відповідає дійсності.

«Ще раз скажу: інформація про різні «плани» і «домовленості» з умовами, яка зʼявляється в різних медіа, - це вигадки. Жодне медіа не володіє жодними планами, бо йде зовсім інший процес», – написав Коваленко в телеграмі.

Напередодні польське видання Onet повідомило про зміст американської «вигідної» пропозиції щодо України, яка нібито була представлена президенту РФ Володимиру Путіну на переговорах зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом у Москві. За даними Onet, пропозиція передбачає перемир’я в Україні, але не мир, фактичне визнання окупованих Росією територій шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років, скасування більшості санкцій, накладених на Росію.

