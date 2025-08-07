У Зеленського відреагували на повідомлення про нібито «вигідну пропозицію» РФ щодо закінчення війни

В Офісі президента відреагували на повідомлення про нібито «вигідну пропозицію» США Росії щодо закінчення війни.

«Сумнівно, щоб Віткофф чи Ушаков встигли поговорити з цим порталом. Вчора на розмові лідерів нічого такого не звучало, і Віткофф нічого такого не говорив, він говорив інші речі», – написав в соцмережі Х радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Раніше польське видання Onet повідомило про зміст американської «вигідної» пропозиції щодо України, яка нібито була представлена президенту РФ Володимиру Путіну на переговорах зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом у Москві.

Польське видання не вказує джерела інформації, проте стверджує, що ця пропозиція була узгоджена з європейськими державами. За даними Onet, пропозиція передбачає перемир’я в Україні, але не мир фактичне визнання окупованих Росією територій шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років, скасування більшості санкцій, накладених на Росію.

Водночас, як пише видання, цей пакет пропозицій не містить гарантій, що НАТО не розширюватиметься, чого послідовно вимагала Москва, РФ також не отримала жодної обіцянки припинити військову підтримку України.

Читайте також: Gallup: 69% українців хочуть якнайшвидшого припинення війни шляхом переговорів

6 серпня у Москві пройшла зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа й російського президента Володимира Путіна. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяв запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу», але визнав, що розмову Віткоффа і Путіна не можна назвати проривною.

Трамп також заявив журналістам у Білому домі про «велику ймовірність» його зустрічі з президентами України і РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

У Кремлі ж заявили про високу ймовірність зустрічі президента США Дональда Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним уже «найближчим часом». Також помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф під час розмови в Москві 6 серпня порушував тему тристоронньої зустрічі з участю президента України Володимира Зеленського, але Москва залишила це без коментарів.

Зеленський після своєї розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 7 серпня заявив, що Україна готова до зустрічей у різних форматах.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни неодноразово наголошували, що Кремль не змінив своїх намірів підкорити Україну і затягує переговорний процес для того, щоб виграти час для подальших здобутків на полі бою й отримати поступки від України й Заходу.



