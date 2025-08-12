У МАГАТЕ прокоментували задимлення поблизу ЗАЕС

У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили про відсутність впливу на ядерну безпеку від задимлення поблизу окупованою Росією Запорізької АЕС.

«Співробітники МАГАТЕ на Запорізькій АЕС сьогодні спостерігали дим з адміністративної будівлі станції після повідомлень про пожежу поблизу градирень (охолоджувальних веж). Генеральний директор Ґроссі підтверджує, що повідомлень про підвищення радіації, вплив на ядерну безпеку і про жертви не було», – йдеться в повідомленні агенції у соцмережі X.

12 серпня Міністерство енергетики України повідомило, що в районі вантажного порту Запорізької АЕС фіксується задимлення.

«Точне місце пожежі і її можливі наслідки встановлюються. Наголошуємо, що вантажний порт розташований за межами охоронюваного периметра самої станції. Цей інцидент вкотре привертає увагу до загроз, які створює російська окупація найбільшого ядерного об’єкта в Європі», – ідеться в повідомленні.

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція Європи. Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.

Територія станції періодично зазнає обстрілів, в яких Україна і Росія звинувачують одна одну. Українська сторона час від часу заявляє, що Запорізька атомна електростанція опиняється на межі блекауту через російські обстріли і як наслідок пошкодження ліній живлення.