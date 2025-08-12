Міненерго повідомило про «задимлення» неподалік Запорізької АЕС

У районі вантажного порту Запорізької АЕС фіксується задимлення, повідомило Міністерство енергетики України увечері 12 серпня.

«Наразі точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюються. Наголошуємо, що вантажний порт розташований за межами охоронюваного периметра самої станції. Цей інцидент вкотре привертає увагу до загроз, які створює російська окупація найбільшого ядерного об’єкта в Європі. Постійне розміщення російськими військовими своєї техніки та особового складу на території ЗАЕС, а також безперервний психологічний тиск на український персонал станції є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки», – ідеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що «єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки є негайна та повна демілітаризація і деокупація Запорізької АЕС та повернення її під повний контроль легітимного оператора – українського ДП НАЕК «Енергоатом».

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція Європи. Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.

Територія станції періодично зазнає обстрілів, в яких Україна і Росія звинувачують одна одну. Українська сторона час від часу заявляє, що Запорізька атомна електростанція опиняється на межі блекауту через російські обстріли і як наслідок пошкодження ліній живлення.



