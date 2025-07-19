МАГАТЕ та Міненерго повідомили причину диму поблизу Запорізької АЕС

Дим у районі окупованої Запорізької атомної електростанції спричинила лісова пожежа, небезпеки для станції немає, заявило Міжнародне агентство атомної енергії 19 липня.

За повідомленням, відповідну заяву зробив генеральний директор агентства Рафаель Маріано Ґроссі.

«Команда МАГАТЕ на ЗАЕС доповідає, що бачить дим, спричинений лісовою пожежею на безпечній відстані від ставнції, без поточних загроз для ядерної безпеки», – йдеться в його коментарі.

Міністерство енергетики також прокоментувало ситуацію, заявивши, що лінії електропередачі, які з’єднують Запорізьку АЕС з енергосистемою України, працюють стабільно та забезпечують «надійне зовнішнє живлення станції для забезпечення радіаційної безпеки».





Водночас міністерка Світлана Гринчук заявила, що дії російських окупантів навколо станції раніше призводили до пошкодження ліній електропередачі, вона вже дев’ять разів перебувала в стані блекауту.

«Попри окупацію об’єкта Росією, Україна продовжує виконувати свої зобов’язання, зокрема щодо ядерної безпеки, і забезпечує електропостачання ЗАЕС за рахунок потужностей об’єднаної української енергосистеми», – йдеться в повідомленні Міненерго.

Раніше в соцмережах поширилися повідомленні про дим у районі Запорізької АЕС та окупованого міста-супутника Енергодара.

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція Європи. Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.

Територія станції періодично зазнає обстрілів, в яких Україна і Росія звинувачують одна одну. Українська сторона час від часу заявляє, що Запорізька атомна електростанція опиняється на межі блекауту через російські обстріли і як наслідок пошкодження ліній живлення. Також Київ заявляв, що російська армія використовувала ЗАЕС для зберігання військової техніки і дислокації своїх військовослужбовців.



