УЗ: залізниця зазнала «комплексної атаки» РФ

Російські війська вночі здійснили чергову «комплексну атаку» на залізницю, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

«Через знеструмлення матимемо затримки поїздів Дніпровського напрямку (зокрема, 86/72 Львів-Запоріжжя – Павлоград; 85/71 Запоріжжя, Павлоград – Львів, 75 Київ – Кривий Ріг, № 80 Львів – Дніпро», – написав Перцовський у фейсбуці.

Він попередив, що затримки можуть бути і з іншими поїздами, стежити за розкладом можна тут.

За словами Перцовського, «резервні тепловози напоготові, локомотивні бригади виїжджають, допомагатимуть мінімізувати затримки».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.