УЗ: залізниця зазнала «комплексної атаки» РФ

Потяг Інтерсіті, пошкоджений внаслідок масованого обстрілу Києва армією РФ, 28 серпня 2025 року
Російські війська вночі здійснили чергову «комплексну атаку» на залізницю, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

«Через знеструмлення матимемо затримки поїздів Дніпровського напрямку (зокрема, 86/72 Львів-Запоріжжя – Павлоград; 85/71 Запоріжжя, Павлоград – Львів, 75 Київ – Кривий Ріг, № 80 Львів – Дніпро», – написав Перцовський у фейсбуці.

Він попередив, що затримки можуть бути і з іншими поїздами, стежити за розкладом можна тут.

За словами Перцовського, «резервні тепловози напоготові, локомотивні бригади виїжджають, допомагатимуть мінімізувати затримки».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

