Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Вночі на Київщині пролунали вибухи: пошкоджено залізницю, є постраждалі – влада

На час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в обʼїзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень (фото архівне)
На час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в обʼїзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень (фото архівне)

На Київщині сталась надзвичайна подія, внаслідок якої зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

«Було організовано трансфер пасажирів поїзда 73 Харків – Перемишль до Києва: першу частину автобусом, решту згодом – потягом, що вирушив далі змінним маршрутом», – зазначив голова ОВА.

За його даними, трьом жінкам була надана медична допомога – гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до Києва, уточнив Калашник.

Відомо, що на час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в обʼїзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень.

«Це означає відхилення від графіка, втім залізничники прискорюють поїзди та працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі. Також, звертаю увагу, щоб запобігти ранковим ускладненням руху на ділянці, де трапилася надзвичайна ситуація, «Укрзалізницею» організовано тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї неділі. З графіком роботи можна ознайомитися на офіційних ресурсах «Укрзалізниці», – уточнив Калашник.

Перший рейс потяга євроколією з Ужгорода до Європи: як це було (відео)
Embed
Перший рейс потяга євроколією з Ужгорода до Європи: як це було (відео)

No media source currently available

0:00 0:03:25 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Пізно ввечері 13 вересня у Київській області було чути вибухи. Повітряна тривога у регіоні не оголошувалась. Згодом Калашник уточнив, що вибухи, що чули жителі Київської області, не пов’язані з повітряною атакою РФ.

«На місці події працюють оперативні служби. Проводяться всі необхідні дії. Більш детальна інформація буде надана згодом», – зазначав він.

Після вибухів на Київщині «Укрзалізниця» повідомила про затримку низки потягів. Внаслідок надзвичайної ситуації потяги, які курсують через станцію Боярка, змінять маршрут. Також кілька потягів об’їжджатиме пошкоджені ділянки.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG