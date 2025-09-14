Вночі на Київщині пролунали вибухи: пошкоджено залізницю, є постраждалі – влада

На Київщині сталась надзвичайна подія, внаслідок якої зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

«Було організовано трансфер пасажирів поїзда 73 Харків – Перемишль до Києва: першу частину автобусом, решту згодом – потягом, що вирушив далі змінним маршрутом», – зазначив голова ОВА.

За його даними, трьом жінкам була надана медична допомога – гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до Києва, уточнив Калашник.

Відомо, що на час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в обʼїзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень.

«Це означає відхилення від графіка, втім залізничники прискорюють поїзди та працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі. Також, звертаю увагу, щоб запобігти ранковим ускладненням руху на ділянці, де трапилася надзвичайна ситуація, «Укрзалізницею» організовано тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї неділі. З графіком роботи можна ознайомитися на офіційних ресурсах «Укрзалізниці», – уточнив Калашник.

Пізно ввечері 13 вересня у Київській області було чути вибухи. Повітряна тривога у регіоні не оголошувалась. Згодом Калашник уточнив, що вибухи, що чули жителі Київської області, не пов’язані з повітряною атакою РФ.

«На місці події працюють оперативні служби. Проводяться всі необхідні дії. Більш детальна інформація буде надана згодом», – зазначав він.

Після вибухів на Київщині «Укрзалізниця» повідомила про затримку низки потягів. Внаслідок надзвичайної ситуації потяги, які курсують через станцію Боярка, змінять маршрут. Також кілька потягів об’їжджатиме пошкоджені ділянки.