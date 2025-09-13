«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд №795/796 Кременчук – Київ, йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Відомо, що поїзд курсуватиме з Кременчука та Києва у такі дати: 23, 25, 26, 29, 30 вересня та 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13 жовтня 2025 року.

За даними «Укрзалізниці» розклад руху потяга наступний:

Відправлення з Кременчука – о 06:00, прибуття до Києва – об 11:28.

Відправлення з Києва – о 12:33, прибуття до Кременчука – о 18:04.

Зупинки поїзда передбачені на станціях: Знам’янка, ім. Тараса Шевченка, Корсунь-Шевченківський, а також у межах м. Київ – станція «Видубичі-Трипільські».

«У складі поїзда курсуватимуть купейні та плацкартні вагони, адаптовані для перевезення пасажирів у форматі сидячих місць», – повідомили в «Укрзалізниці».

Раніше, 12 вересня, з Ужгорода поїхав перший поїзд новозбудованою євроколією, повідомила кореспондентка Радіо Свобода. З міського вокзалу стартували прямі рейси до Братислави, Будапешта та Відня. Загалом у поїздах було 280 пасажирів, уточнили в «Укрзалізниці».

Перша ділянка євроколії між Чопом і Ужгород запрацювала 5 вересня. Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що ділянка євростандарту завширшки 1 435 міліметрів протяжністю 22 кілометри з’єднує Чоп і Ужгород.

Історично Україна успадкувала від Російської імперії та Радянського Союзу ширшу аніж у Європі залізничну колію. Зараз, коли Україна хоче приєднатися до Євросоюзу, вона також хоче вирішити проблему стандарту залізничної колії. Ширина української колії – 1520 міліметрів – відрізняється від європейської колії – 1435 міліметрів.



