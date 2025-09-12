Із Ужгорода вирушив перший поїзд новою євроколією

Із Ужгорода 12 вересня поїхав перший поїзд новозбудованою євроколією, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

З міського вокзалу стартували прямі рейси до Братислави, Будапешта та Відня. Загалом у поїздах було 280 пасажирів, уточнили в «Укрзалізниці».

«Це стало можливим завдяки будівництву колії європейського стандарту – вперше за часів незалежності України – між Чопом та Ужгородом», – додали в компанії.





Перевізник анонсує, що в грудні, після оновлення графіку руху, пасажирам будуть запропоновані зручні стиковки з внутрішніми рейсами. Зокрема, стане більше нічних поїздів, які стикуватимуться для зручної пересадки на європейський поїзд.

Також із 12 вересня курсує новий маршрут №644/647 Захонь – Берегове – Боржава. Поїзд курсуватиме євроколією 1 435 мм та напряму поєднає Берегове із Захонню – важливим пересадковим вузлом, звідки відправляються численні поїзди по Угорщині, зокрема, до Будапешта.

Читайте також: ЄС вирішив надати Україні 76 мільйонів євро на євроколію між Львовом і кордоном з Польщею – Кулеба

Перша ділянка євроколії між Чопом і Ужгород запрацювала 5 вересня. Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що ділянка євростандарту завширшки 1 435 міліметрів протяжністю 22 кілометри з’єднує Чоп і Ужгород.

Історично Україна успадкувала від Російської імперії та Радянського Союзу ширшу аніж у Європі залізничну колію. Зараз, коли Україна хоче приєднатися до Євросоюзу, вона також хоче вирішити проблему стандарту залізничної колії. Ширина української колії – 1520 міліметрів – відрізняється від європейської колії – 1435 міліметрів.



