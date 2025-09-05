Відкриття євроколії: Кулеба повідомив, коли з Ужгорода вирушать перші рейси до Європи

Перша ділянка євроколії між Чопом і Ужгород запрацювала 5 вересня, заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, ділянка євростандарту завширшки 1 435 міліметрів протяжністю 22 кілометри з’єднує Чоп і Ужгород.

«Завдяки цьому Ужгород став першим обласним центром, який отримав пряме залізничне сполучення з Європейським Союзом. Уже з 12 вересня звідси вирушатимуть поїзди до Братислави, Кошице, Будапешта та Відня. Продаж квитків відкрився вже сьогодні 5 вересня», – заявив Кулеба.

Він зазначив, що будівництво тривало від серпня 2024 року до серпня 2025-го. Загальна вартість склала 1,3 мільярда гривень. Половину фінансування забезпечив грант Європейського Союзу в межах проєкту Connecting Europe Facility, решту – кредит Європейського інвестиційного банку.





«Наступний етап – продовження євростандартної колії від Ужгорода до Львова та будівництво відрізка Скнилів – Мостиська-2. Це відкриє прямий шлях від Львова до Польщі й далі до інших країн ЄС. На ці проєкти ЄС уже виділив 76 мільйонів євро грантової підтримки», – повідомив міністр.

Він назвав відкриття ділянки початком масштабної інтеграції української залізниці в європейську мережу.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що взяв участь у відкритті євроколії Ужгород – Чоп.

«Попереду ще багато роботи – розбудова євроколії до Львова, також триває розвиток залізничного сполучення на інших напрямках. Це дуже важливо, що під час війни, попри всі виклики, ми робимо проєкти, які обʼєднують», – прокоментував він.

У липні Кулеба повідомив, що Європейський Союз вирішив надати Україні 76 мільйонів євро грантової допомоги для будівництва євроколії між Львовом і кордоном з Польщею.

Історично Україна успадкувала від Російської імперії та Радянського Союзу ширшу аніж у Європі залізничну колію. Зараз, коли Україна хоче приєднатися до Євросоюзу, вона також хоче вирішити проблему стандарту залізничної колії. Ширина української колії – 1520 міліметрів – відрізняється від європейської колії – 1435 міліметрів.



