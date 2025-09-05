У громаді на Чернігівщині через удар РФ по обʼєкту критичної інфраструктури немає світла – ОВА

У Новгород-Сіверській громаді на Чернігівщині російські військові завдали удару по обʼєкту критичної інфраструктури, внаслідок чого частково зникло світло, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус.

«Пожежі через удари безпілотників у двох селах Семенівської громади. Черговий ворожий удар по обʼєкту критичної інфраструктури у Новгород-Сіверській громаді: через це у частині населених пунктів відсутнє електропостачання. Відновлювальні роботи тривають», – написав Чаус у телеграмі.

За його словами, протягом доби російські військові 95 разів обстріляли Чернігівську область, зафіксовано 134 вибухи, найбільше – скидів із безпілотників і запусків FPV-дронів. Під російськими обстрілами перебували 29 населених пунктів Чернігівщини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.