Уряд: залізничне сполучення на ділянці Васильків-1 – Боярка відновили

Залізничне сполучення на дільниці Васильків-1 – Боярка на Київщині відновили, повідомило Міністерство розвитку громад і територій України.

«Завдяки злагодженій роботі працівників залізниці та ДСНС усі роботи виконано у надстислі терміни. Вечірні пасажирські поїзди повертаються на свої маршрути. Наразі на дільниці вони будуть рухатися за допомогою тепловозів, адже відновлення контактної мережі ще триває», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що можуть фіксуватися затримки поїздів, які вже перебувають у дорозі.

«Від завтра приміські поїзди між Києвом і Васильковом курсуватимуть через Боярку без обмежень», – зазначили у Міністерстві розвитку громад і територій.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла, що 28 потягів йдуть зміненими маршрутами через пошкодження інфраструктури на залізничному перегоні Боярка-Васильків у Київській області, де вночі 14 вересня стався вибух у вагоні поїзда. За її словами, затримки в русі складають від 1,5 до трьох годин.

«Розслідування причин інциденту триває. Детальніше про це повідомлять згодом правоохоронні органи. Триває ліквідація наслідків. ДСНС і «Укрзалізниця» працюють спільно із залученням людей і техніки, щоб оперативно ліквідувати наслідки і відновити рух до вечірнього пікового періоду пасажирського руху», – зазначила Свириденко.

Раніше Суспільному в Генштабі ЗСУ повідомили, що в ніч проти 14 вересня на Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, який перевозив військовий вантаж. За даними українського командування, особовий склад не постраждав.

«Рух по залізничних коліях був зупинений, три вагони – відчеплені. На місці продовжують ліквідовувати наслідки детонації, причину встановить розслідування і службова перевірка», – додали у Генштабі ЗСУ.

Перед цим голова Київської ОВА повідомив, що на Київщині сталася надзвичайна подія, внаслідок якої зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі. За його даними, трьом жінкам була надана медична допомога, у них – гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до Києва, уточнив Калашник.