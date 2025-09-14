Вибухи на Київщині: 28 поїздів ідуть зміненими маршрутами – Свириденко

28 потягів йдуть зміненими маршрутами через пошкодження інфраструктури на залізничному перегоні Боярка-Васильків у Київській області, де вночі 14 вересня стався вибух у вагоні поїзда, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, затримки в русі складають від 1,5 до трьох годин.

«Потяг, який був безпосередньо під час початку детонації на місці, затримувався на чотири години, станом на зараз скоротив затримку, вона становить одну годину. «Укрзалізниця» узгодила прискорений контроль з Держприкордонслужбою України і польською прикордонною службою – для збереження стикування», – написала очільниця уряду в соцмережах.

Вона додала, що обмежений рух приміських потягів на Фастів, натомість запущені «човникові» поїзди на ділянці Київ-Боярка до найближчої точки, а Київська ОВА запустила додаткові автобусні рейси на ці маршрути.

«Розслідування причин інциденту триває. Детальніше про це повідомлять згодом правоохоронні органи. Триває ліквідація наслідків. ДСНС і «Укрзалізниця» працюють спільно із залученням людей і техніки, щоб оперативно ліквідувати наслідки і відновити рух до вечірнього пікового періоду пасажирського руху», – зазначила Свириденко.

За її словами, вже прибрані всі елементи пошкодженого рухомого складу, а вибухотехніки додатково перевірили очищені ділянки, паралельно триває підготовка для укладання нових рейок замість пошкоджених.

Раніше Суспільному в Генштабі ЗСУ повідомили, що в ніч проти 14 вересня на Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, який перевозив військовий вантаж. За даними українського командування, особовий склад не постраждав.

«Рух по залізничних коліях був зупинений, три вагони – відчеплені. На місці продовжують ліквідовувати наслідки детонації, причину встановить розслідування і службова перевірка», – додали у Генштабі ЗСУ.

Перед цим голова Київської ОВА повідомив, що на Київщині сталася надзвичайна подія, внаслідок якої зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі. За його даними, трьом жінкам була надана медична допомога, у них – гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до Києва, уточнив Калашник.

Після вибухів на Київщині «Укрзалізниця» повідомила про затримку низки потягів.