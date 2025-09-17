Війська РФ атакували Україну двома ракетами і понад сотнею «Шахедів», є влучання – ЗСУ

Російські війська в ніч на 17 вересня атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М/KN-23» і зенітною керованою ракетою С-300, а також 172 безпілотниками, понад 100 з яких – «Шахеди», повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в повідомленні.

Військові зазначили, що зафіксовано влучання ракет і 36 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Раніше сьогодні в «Укрзалізниці» повідомили, що російські війська вночі здійснили чергову «комплексну атаку» на залізницю, через що є затримки в русі поїздів. Про наслідки для критичної інфраструктури після ударів РФ повідомили на Черкащині і в Кропивницькому.

Наприкінці серпня американський Інститут вивчення війни у своєму звіті заявив, що Росія найближчими тижнями може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська знову концентрують удари по українській енергетиці, й анонсував відповідь на ці удари.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.