Чотири людини, зокрема 3-річна дитина, травмовані на Херсонщині через російський КАБ – влада

Російські військові вранці 17 вересня атакували керованою авіаційною бомбою Інгулець Дарʼївської громади на Херсонщині, внаслідок чого постраждали троє дорослих і дитина, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«У момент ворожого удару вони перебували вдома. У жінок, яким 69, 35 і 64 роки, а також трирічної дівчинки, діагностували контузії, вибухові й закриті черепно-мозкові травми», – написав він у телеграмі.

За словами голови ОВА, усіх потерпілих доставили до лікарень у середньому стані тяжкості.

Протягом минулої доби, як повідомив Прокудін, на Херсонщині через російські атаки загинула одна людина, 11 – були поранені.

«Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 9 багатоповерхівок і 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди, приватні гаражі й автомобілі», – повідомив очільник ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.