Російські війська атакували АЗС на Полтавщині, є постраждалий – влада

Російський дрон вдарив по автозаправній станції в Полтавській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Когут увечері 17 вересня.

За його словами, влучання зафіксували в Полтавському районі.

«У результаті влучання виникла пожежа. За попередньою інформацією, одна людина травмована. Усі відповідні служби працюють на місці», – додав він.

Читайте також: У Слатиному на Харківщині через удар РФ загинув місцевий житель – влада

Повітряні сили увечері 17 вересня повідомляють про рух російських ударних безпілотників регіонами України, в тому числі в напрямку Полтавщини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



