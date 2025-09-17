Сили РФ завдали удару по Харківщині, виникла пожежа – Синєгубов

Російські війська завдали удару по Дергачівській громаді на Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Тип застосованої зброї встановлюється.

За його словами, внаслідок удару в селищі Слатине спалахнула пожежа в районі житлової забудови. Інформації про постраждалих наразі немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.