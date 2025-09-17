У Слатиному на Харківщині через удар РФ загинув місцевий житель – влада

У Слатиному на Харківщині через російський удар загинув місцевий житель, повідомив у телеграмі керівник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За попередніми даними, сили РФ вдарили по Слатиному близько 12:50 з реактивної системи залпового вогню.



У різних районах селища спалахнули пожежі приватних будинків, додав Здоренко.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



