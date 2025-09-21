Cили РФ знову атакували рятувальників на Чернігівщині, є постраждалі – ДСНС

Російські війська знову вдарили по рятувальниках на Чернігівщині, повідомляє у телеграмі пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, у Ніжинському районі під час гасіння пожежі на об’єкті критичної інфраструктури, спричиненої атакою БпЛА, сили РФ завдали повторного удару – травмовані двоє вогнеборців.

Постраждалих госпіталізували, їхній стан – середньої тяжкості, додають у ДСНС.

15 вересня у ДСНС заявляли, що російські військові цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, що спалахнула внаслідок атаки БпЛА у Ніжинському районі на Чернігівщині. Тоді були травмовані четверо рятувальників.

За даними місцевої влади, 18 вересня сили РФ вдарили по одному із підрозділів ДСНС у Ніжині – загинув 45-річний рятувальник, ще двоє були травмовані.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.



