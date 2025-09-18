Доступність посилання

Війська РФ атакували підрозділ ДСНС у Ніжині, один рятувальник загинув – ОВА

Раніше рятувальники ДСНС були також атаковані російським дроном на Київщині, 16 вересня 2025 року
Один рятувальник загинув, ще двоє були травмовані внаслідок російського удару по Ніжину Чернігівської області 17 вересня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус.

«Агресор знову атакував Ніжин. Безпілотниками – «Шахедами» і «Геранями» – вдарив по одному із підрозділів ДСНС. Цинічно і жорстоко: у день рятівника – по рятувальниках. На жаль, 45-річний надзвичайник загинув від отриманих травм. 36-річний рятувальник зазнав поранень. Зараз він перебуває під наглядом лікарів у столичному шпиталі. Ще один рятівник – у травматологічному відділенні. Постраждалому – 31 рік», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Чаус повідомив, що російські війська зі ствольної артилерії вдарили по фермерському господарству в Новгород-Сіверському районі. Там пошкоджене зерносховище і складське приміщення. А в Корюківському районі через атаку БпЛА сталася пожежа лісового масиву.

Всього за минулу добу загарбники 22 рази обстріляли Чернігівщину, повідомив голова ОВА.

15 вересня у ДСНС заявляли, що російські військові цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, що спалахнула внаслідок атаки БпЛА у Ніжинському районі на Чернігівщині. Тоді були травмовані четверо рятувальників.

Раніше рятувальники ДСНС були також атаковані російським дроном на Київщині.

Спеціалісти ООН із прав людини зазначали, що в серпні 2025 року удари російських безпілотників ближнього радіусу дії спричинили в Україні більше жертв серед цивільних осіб, ніж будь-яка інша зброя: загинули 58 цивільних і 272 – були поранені. У серпневій доповіді місії зазначається, що близько 72% усіх жертв було зафіксовано поблизу лінії фронту, зокрема в Донецькій і Херсонській областях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.

