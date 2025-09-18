Війська РФ атакували підрозділ ДСНС у Ніжині, один рятувальник загинув – ОВА

Один рятувальник загинув, ще двоє були травмовані внаслідок російського удару по Ніжину Чернігівської області 17 вересня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус.

«Агресор знову атакував Ніжин. Безпілотниками – «Шахедами» і «Геранями» – вдарив по одному із підрозділів ДСНС. Цинічно і жорстоко: у день рятівника – по рятувальниках. На жаль, 45-річний надзвичайник загинув від отриманих травм. 36-річний рятувальник зазнав поранень. Зараз він перебуває під наглядом лікарів у столичному шпиталі. Ще один рятівник – у травматологічному відділенні. Постраждалому – 31 рік», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Чаус повідомив, що російські війська зі ствольної артилерії вдарили по фермерському господарству в Новгород-Сіверському районі. Там пошкоджене зерносховище і складське приміщення. А в Корюківському районі через атаку БпЛА сталася пожежа лісового масиву.

Всього за минулу добу загарбники 22 рази обстріляли Чернігівщину, повідомив голова ОВА.

15 вересня у ДСНС заявляли, що російські військові цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, що спалахнула внаслідок атаки БпЛА у Ніжинському районі на Чернігівщині. Тоді були травмовані четверо рятувальників.

Раніше рятувальники ДСНС були також атаковані російським дроном на Київщині.

Спеціалісти ООН із прав людини зазначали, що в серпні 2025 року удари російських безпілотників ближнього радіусу дії спричинили в Україні більше жертв серед цивільних осіб, ніж будь-яка інша зброя: загинули 58 цивільних і 272 – були поранені. У серпневій доповіді місії зазначається, що близько 72% усіх жертв було зафіксовано поблизу лінії фронту, зокрема в Донецькій і Херсонській областях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.