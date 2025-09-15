ДСНС: війська РФ цілеспрямовано вдарили по рятувальниках на Чернігівщині, є поранені

Російські військові цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, що спалахнула внаслідок атаки БпЛА у Ніжинському районі на Чернігівщині, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, травмовані четверо рятувальників, їх шпиталізували.

Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус зазначив, що загалом у Ніжинському районі, який був під масованою атакою російських дронів, постраждали п’ятеро людей. «Четверо із них – працівники ДСНС, які виїхали гасити пожежу після обстрілу одного із підприємств. Агресор повторно вдарив по обʼєкту… Також поранений 59-річний мешканець одного із сіл Ніжинщини. Його госпіталізували до Чернігівської обласної лікарні. Пошкоджений житловий будинок», – написав Чаус у телеграмі.

За його словами, під ударом на Ніжинщині були обʼєкти критичної інфраструктури, а також бізнес.

«Усього за минулу добу ворог 42 рази обстріляв Чернігівщину. 81 вибух. Під ударом – 20 населених пунктів. У Новгород-Сіверському районі через обстріли зайнялися господарчі будівлі. У декількох районах внаслідок ворожих ударів зайнялася суха трава. Сукупно – майже 10 га. Пожежі ліквідували», – повідомив голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.