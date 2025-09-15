Доступність посилання

ДСНС: війська РФ цілеспрямовано вдарили по рятувальниках на Чернігівщині, є поранені

Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус зазначив, що загалом у Ніжинському районі, який був під масованою атакою російських дронів, постраждали п’ятеро людей (фото ДСНС)
Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус зазначив, що загалом у Ніжинському районі, який був під масованою атакою російських дронів, постраждали п’ятеро людей (фото ДСНС)

Російські військові цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, що спалахнула внаслідок атаки БпЛА у Ніжинському районі на Чернігівщині, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, травмовані четверо рятувальників, їх шпиталізували.

Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус зазначив, що загалом у Ніжинському районі, який був під масованою атакою російських дронів, постраждали п’ятеро людей. «Четверо із них – працівники ДСНС, які виїхали гасити пожежу після обстрілу одного із підприємств. Агресор повторно вдарив по обʼєкту… Також поранений 59-річний мешканець одного із сіл Ніжинщини. Його госпіталізували до Чернігівської обласної лікарні. Пошкоджений житловий будинок», – написав Чаус у телеграмі.

За його словами, під ударом на Ніжинщині були обʼєкти критичної інфраструктури, а також бізнес.

«Усього за минулу добу ворог 42 рази обстріляв Чернігівщину. 81 вибух. Під ударом – 20 населених пунктів. У Новгород-Сіверському районі через обстріли зайнялися господарчі будівлі. У декількох районах внаслідок ворожих ударів зайнялася суха трава. Сукупно – майже 10 га. Пожежі ліквідували», – повідомив голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.

