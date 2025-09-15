Війська РФ вдарили по Запорізькому району, виникли пожежі, в одній із громад зникло світло – ОВА

Російські війська в ніч проти 15 вересня завдали щонайменше чотири удари по території Запорізького району, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Внаслідок атаки в одній із громад відсутнє електропостачання. Горять приватні будинки. Попередньо, без постраждалих», – написав Федоров у телеграмі. Пізніше він додав, що пожежі загасили.

Також, за словами Федорова, російські війська вночі атакували і передмістя обласного центру.

«Удар прийшовся по території садового товариства. Частково зруйновано будинок на садибній ділянці. За попередніми даними, постраждалих немає», – зазначив він.

Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили вночі, після цього голова ОВА заявив про загрозу ударів швидкісних ракет по Запорізькій області й вибухи.

Минулої доби, як повідомили в ОВА, внаслідок російського удару в Пологівському районі одна людина загинула, ще двоє – зазнали поранення.

Загалом упродовж доби загарбники завдали 607 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області, надійшло три повідомлення про пошкодження приватних будинків і господарчих споруд, повідомив Федоров.

Спеціалісти ООН із прав людини зазначали, що в серпні 2025 року удари російських безпілотників ближнього радіусу дії спричинили в Україні більше жертв серед цивільних осіб, ніж будь-яка інша зброя: загинули 58 цивільних і 272 – були поранені. У серпневій доповіді місії зазначається, що близько 72% усіх жертв було зафіксовано поблизу лінії фронту, зокрема в Донецькій і Херсонській областях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.