На Сумщині через удар РФ поранені 12 людей, які були залучені до збору урожаю – прокуратура

На Сумщині внаслідок російського удару по сільськогосподарському підприємству поранені 12 людей, які були залучені до збору урожаю, повідомила обласна прокуратура.

«За даними слідства, 14 вересня 2025 року близько 23:00 ворог ударив, за попередніми даними, двома ракетами по території сільськогосподарського підприємства Боромлянської громади Охтирського району Сумської області… Пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки», – йдеться в повідомленні.

В Сумській обласній військовій адміністрації уточнили, що удар був завданий по хлібному полю у Боромлянській громаді, а один із поранених – у тяжкому стані.

Крім того, в ОВА додали, що в Білопільській громаді через удар БпЛА поранений 38-річний чоловік.

«Протягом доби, з ранку 14 вересня до ранку 15 вересня 2025 року, російські війська здійснили 73 обстріли по 33 населених пунктах у 17 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах», – кажуть в ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.