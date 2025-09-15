Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Події

На Сумщині через удар РФ поранені 12 людей, які були залучені до збору урожаю – прокуратура

Наслідки російського удару в Сумах, 12 вересня 2025 року
Наслідки російського удару в Сумах, 12 вересня 2025 року

На Сумщині внаслідок російського удару по сільськогосподарському підприємству поранені 12 людей, які були залучені до збору урожаю, повідомила обласна прокуратура.

«За даними слідства, 14 вересня 2025 року близько 23:00 ворог ударив, за попередніми даними, двома ракетами по території сільськогосподарського підприємства Боромлянської громади Охтирського району Сумської області… Пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки», – йдеться в повідомленні.

В Сумській обласній військовій адміністрації уточнили, що удар був завданий по хлібному полю у Боромлянській громаді, а один із поранених – у тяжкому стані.

Крім того, в ОВА додали, що в Білопільській громаді через удар БпЛА поранений 38-річний чоловік.

«Протягом доби, з ранку 14 вересня до ранку 15 вересня 2025 року, російські війська здійснили 73 обстріли по 33 населених пунктах у 17 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах», – кажуть в ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.

