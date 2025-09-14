На Херсонщині через удар РФ загинув житель Білозерки – влада

На Херсонщині 14 вересня через російський удар загинув місцевий житель, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Через ворожий обстріл Білозерки смертельні поранення дістав чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Прокудін повідомляв, що внаслідок російських обстрілів минулої доби в області одна людина загинула, ще восьмеро – зазнали поранення.

Спеціалісти ООН із прав людини зазначали, що в серпні 2025 року удари російських безпілотників ближнього радіусу дії спричинили в Україні більше жертв серед цивільних осіб, ніж будь-яка інша зброя: загинули 58 цивільних і 272 – були поранені. У серпневій доповіді місії зазначається, що близько 72% усіх жертв було зафіксовано поблизу лінії фронту, зокрема в Донецькій і Херсонській областях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.