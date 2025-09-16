ДСНС: війська РФ на Київщині повторно вдарили по об’єкту, на якому працювали рятувальники

Російські військові вночі 16 вересня атакували Київщину безпілотниками, внаслідок чого виникла пожежа на території автомобільної стоянки торгівельного центру, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Під час гасіння пожежі агресор повторно вдарив по об’єкту, внаслідок чого пошкоджено два пожежно-рятувальних автомобілі», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС зауважили, що пожежу вже загасили, загалом на місці працювали 13 рятувальників і три одиниці техніки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.