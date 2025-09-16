У частині Сум зникло світло через російську атаку – влада

Сумську громаду в ніч проти 16 вересня атакували російські безпілотники, є два влучання, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Постраждалих, за його словами, немає, влучання було не в житловому секторі.

Водночас через атаку частина міста залишилася без електропостачання, сказав Григоров.

Голова міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко уточнив, що один удар був по складській будівлі, яка загорілась.

«Внаслідок іншого влучання частина абонентів у Зарічному районі міста – без електропостачання. Також знеструмлено один із водозаборів міста. Усі відповідні служби задіяні для ліквідації наслідків і якнайшвидшого відновлення світла», – зазначив Кривошеєнко.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.