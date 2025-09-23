НАТО готується збивати російські літаки-порушники: деталі

23 вересня посадовці НАТО зібралися на засідання Північноатлантичної ради, скликане Естонією після вторгнення російських військових літаків у її повітряний простір минулого тижня.

У НАТО обговорили інцидент і запевнили, що «використовуватимуть, відповідно до міжнародного права, всі необхідні військові та невійськові засоби для самозахисту та стримування всіх загроз з усіх напрямків».

Інцидент в Естонії, який в альянсі назвали «частиною ширшої схеми дедалі більш безвідповідальної поведінки Росії», та попередні вторгнення російських безпілотників до інших країн НАТО, змусили союзників замислитися над відповіддю н апровокації країни-агресора, яка вже четвертий рік веде повномасштабну війну в Європі.

Президент Чехії Петр Павел, кадровий військовослужбовець, який був високопосадовцем НАТО на посаді голови Військового комітету, навіть запропонував збивати російські літаки, якщо необхідно.

Польща збила деякі безпілотники власними силами та НАТО.

В Естонії російські літаки супроводжували шведські, фінські та італійські літаки, причому остання країна наразі відповідає за місію патрулювання повітряного простору альянсу в Балтії разом з Іспанією та Угорщиною.

Посадовці НАТО, які спілкувалися з Радіо Свобода на умовах анонімності, кажуть, що набагато легше отримати дозвіл на стрільбу по безпілотному дрону, особливо якщо він прямує до критичної інфраструктури, ніж по літаку з пілотом.

Чи можуть вони стріляти?

НАТО – це оборонний альянс, що складається з 32 суверенних держав. Це означає, що, зрештою, кожна країна сама вирішує, як вона контролює та захищає свою територію, включно зі своїм повітряним простором.

Але зазвичай застосовується підхід «спочатку обережність». Іншими словами: не стріляйте негайно.

Однак, все відбувається інакше, якщо триває місія або операція, що підпадає під егіду НАТО.

Це стосується восьми бойових груп на східному фланзі альянсу та місії патрулювання повітряного простору Балтії, яка діє з моменту приєднання Естонії, Латвії та Литви у 2004 році. Союзники НАТО з винищувачами по черзі кожні чотири місяці патрулюють небо балтійської трійки, яка не має власних повітряних сил.

У таких випадках правила застосування бойових дій встановлюються Північноатлантичною радою, яка є головним політичним органом альянсу, що ухвалює рішення.

Рішення ухвалюються одноголосно, а військові аспекти потім виконує Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі (SACEUR).

Це завжди генерал США, нині генерал Алексус Гринкевич, який обійняв цю посаду в липні. Кожна місія під його керівництвом має свої власні правила ведення бойових дій. Об'єднує їх усі те, що вони не публікуються і повинні тримати ворогів у невіданні.

Ще більше ускладнює ситуацію те, що в НАТО як організації – мало ресурсів під власним командуванням. Натомість більшість союзників надають свої національні можливості SACEUR, але зберігають власні національні застереження.

Гіпотетичний приклад: якщо італійські літаки попросять збити дрони над Польщею в межах нової операції альянсу «Східний вартовий», хтось у Римі повинен дати на це «зелене світло».

Залежно від угоди, це може бути військовий керівник, міністр оборони або навіть прем'єр-міністр. В інших випадках країни дозволяють SACEUR або його командирам приймати рішення.

Як зазначалося, існує висока планка для відкриття вогню, особливо по російських літаках з людськими екіпажами.

Літаки НАТО, що беруть участь у місії патрулювання повітряного простору Балтії, насправді не повинні стріляти по них.

Два чиновники НАТО заявили Радіо Свобода, що три МіГи, які провели 12 хвилин у повітряному просторі Естонії 19 вересня, не становили прямої загрози для країни. Швидше, за їхніми словами, це була провокація, щоб перевірити реакцію альянсу, і що літаки НАТО вчинили правильно, супроводжуючи їх.

Але на серйозність загрози вказує те, що це питання обговорюється публічно.

Як і президент Чехії, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та міністр оборони Литви Довіле Шакалієне припустили, що може виникнути необхідність збивати російські літаки.

Чому Туреччина відкрила вогонь?

Часто лунає приклад того, як Туреччина збила російський Су-24М поблизу турецько-сирійського кордону у 2015 році.

Літак порушив повітряний простір Туреччини в розпал сирійської війни на 17 секунд після того, як його неодноразово попереджали про зміну курсу.

Тоді, нібито, була простіша ситуація. Туреччина самостійно вирішила використовувати власні повітряні сили на свій розсуд.

Поки напруженість між Анкарою та Москвою була високою, і остання запровадила негайні санкції, через шість місяців відносини знову потеплішали, і турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган висловив жаль. НАТО стало на бік Анкари, але закликало до обережності та розгорнуло в країні більше літаків AWACS (системи повітряного попередження та управління).

Подібно до Туреччини тоді та Польщі на початку вересня, Естонія закликала до консультацій згідно зі статтею 4 НАТО, які розпочинаються 23 вересня. Таллінн, ймовірно, зазначить, що це вже п'яте порушення повітряного простору Росією цього року, у двох літаків були вимкнені транспондери, і вони не змогли зв'язатися з естонською авіадиспетчерською службою.

Така поведінка стає дедалі поширенішою для російських літаків на Балтійському театрі польотів.

Представники НАТО вважають, що деякі союзники повторять попередження, що наступного разу вони можуть бути змушені збити літак.

Утім, правила бойових дій також можна змінити. Наприклад, дозволити літакам союзників підлітати ближче до ворожих літаків або робити попереджувальні постріли.