В ISW проаналізували, що означають повідомлення про формування РФ стратегічного резерву новобранців

Повідомлення про те, що Росія створює стратегічний резерв новобранців, ще раз свідчать про те, що Кремль не зацікавлений у припиненні війни проти України й залишається відданим досягненню своїх військових цілей на полі бою, а також, можливо, готується до конфлікту з НАТО, пише у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Повідомлення про створення стратегічного резерву свідчать про те, що Росія планує посилювати наступальні операції в Україні в найближчій і середньостроковій перспективі, а не припиняти війну. Росія також може створювати свій стратегічний резерв у рамках ширшої підготовки Кремля до можливого конфлікту між Росією і НАТО в майбутньому, особливо враховуючи, що Росія активізує свої молодіжні військово-патріотичні програми, спрямовані на залучення російської молоді до армії в найближчі роки», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважують, що Росія продовжує перевіряти межі можливостей протиповітряної оборони НАТО над Балтійським морем, збільшуючи частоту порушень повітряного простору країн альянсу.

21 вересня два німецькі винищувачі Eurofighter підняли в повітря для перехоплення російського військового літака-розвідника Іл-20М над Балтійським морем. Як повідомляло представництво Німеччини в НАТО, літак не реагував на прохання вийти на контакт.

«ISW вважає, що Росія проводить агресивну кампанію з перевірки протиповітряної оборони і політичної волі НАТО в рамках ширших зусиль зі збору практичних розвідувальних даних, які Росія потім може застосувати для потенційного майбутнього конфлікту проти НАТО», – йдеться у звіті.

В ISW зазначили, що, за повідомленнями, Росія формує стратегічний резерв із новобранців від липня 2025 року. «Російське інсайдерське джерело, яке постійно надає точні дані про зміни в російському військовому командуванні, заявило 21 вересня, що приблизно 292 000 осіб підписали контракти з Міністерством оборони Росії з початку 2025 року до 15 вересня… Деякі з цих новобранців приєднуються до стратегічного резерву, який Росія формує з початку липня 2025 року. Джерело не уточнило, скільки новобранців потрапляє до стратегічного резерву, а не на передову в Україні», – йдеться в повідомленні.

Недавно в ISW заявили, що Росія докладає «багатосторонніх зусиль» для підготовки до потенційної майбутньої війни з НАТО і «схоже, стає дедалі сміливішою щодо того, яку ескалацію вона готова випробувати».

На початку вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав неминучим збільшення витрат країн альянсу на оборону, оскільки, за його словами, загроза з боку Росії зростає з кожним днем.

Генеральний секретар НАТО у червні заявляв, що Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п’яти років. Він закликав країни-учасниці альянсу до радикального посилення оборонного потенціалу, у тому числі збільшення потенціалу повітряної і протиракетної оборони НАТО на 400 відсотків, щоб ефективно протистояти загрозам з боку Росії.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) неодноразово вказували, що російські чиновники, схоже, створюють умови для виходу з міжнародних договорів про контроль над озброєннями у рамках підготовки до можливої майбутньої війни з НАТО.