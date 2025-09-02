Рютте: загроза з боку Росії зростає з кожним днем

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав неминучим збільшення витрат країн альянсу на оборону, оскільки, за його словами, загроза з боку Росії зростає з кожним днем. Він сказав про це 2 вересня, виступаючи на пресконференції в Люксембурзі.

Рютте нагадав, що Москва має в своєму розпорядженні ракети, можливості яких роблять несуттєвою різницю в відстані від російського кордону між «прифронтовими» країнами, на кшталт балтійських, і країнами Західної Європи.

«Загроза з боку росіян зростає з кожним днем. Давайте не будемо наївними щодо цього. Це також може колись стосуватися Люксембургу чи моєї країни, Нідерландів. Зараз ми всі в безпеці. Ми думаємо, що ми далеко від Росії, але ми дуже близько… Ми всі перебуваємо під прямою загрозою з боку росіян, ми всі зараз на східному фланзі, незалежно від того, живете ви в Лондоні чи в Таллінні… більше немає різниці», – сказав генсекретар.

За словами Рютте, в питанні припинення війни Росії проти України члени альянсу працюють «за двома напрямками»: один напрямок – це спроби організувати прямі переговори лідерів країн Володимира Путіна і Володимира Зеленського, а другий – вироблення дієвих гарантій безпеки України. Їхня головна мета – запобігти можливості повторного нападу Росії на сусідню країну, зазначив Рютте.

При цьому генсекретар НАТО знову подякував президенту США Дональду Трампу за те, що він «вивів з глухого кута» мирний процес.

«Ми знаємо, що Росія є довгостроковою загрозою для всього альянсу. На даний момент спостерігається масове нарощування російських військ, і не лише для організації парадів у Москві, а для застосування, і вони застосовують їх зараз, коли ми говоримо, в Україні й можуть застосувати їх в інших місцях», – додав Рютте.

Генеральний секретар НАТО у червні заявляв, що Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п’яти років. Він закликав країни-учасниці альянсу до радикального посилення оборонного потенціалу, у тому числі збільшення потенціалу повітряної і протиракетної оборони НАТО на 400 відсотків, щоб ефективно протистояти загрозам з боку Росії.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявляли, що російські чиновники, схоже, створюють умови для виходу з міжнародних договорів про контроль над озброєннями у рамках підготовки до можливої майбутньої війни з НАТО.