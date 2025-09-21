Президент Фінляндії пояснив, чи передбачатимуть гарантії безпеки участь Європи у війні у разі нового нападу РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що гарантії безпеки для України, які обговорюються так званою «коаліцією бажаючих», змусять європейські країни, які їх підпишуть, боротися з Росією, якщо Москва знову розпочне військові дії проти України в майбутньому.

«Гарантії безпеки, по суті, є стримуючим фактором. Цей стримуючий фактор має бути правдоподібним, а для того, щоб він був правдоподібним, він має бути сильним», – сказав Стубб у коментарі The Guardian перед поїздкою до Нью-Йорка на Генеральну Асамблею ООН.

Він зазначив, що гарантії набудуть чинності лише після майбутньої угоди між Україною та Росією, але підкреслив, що Росія не матиме жодного права вето щодо їхнього формату.

«Росія не має жодного права втручатися у суверенні рішення незалежної держави... Тому для мене не є питанням, чи погодиться Росія, чи ні. Звичайно, вона не погодиться, але це не має значення», – сказав Стубб.



Однак велике питання, яке турбує багатьох у Києві, полягає в тому, чи будуть ці домовленості супроводжуватися конкретними зобов’язаннями. На запитання, чи означатимуть ці гарантії, що європейські країни готові вступити у військовий конфлікт з Росією у разі майбутньої агресії проти України, Стубб відповів: «Це і є суть гарантій безпеки за визначенням».

Неясно, чи є політична воля до такого роду зобов’язань у більшості європейських столиць, де обіцянки післявоєнній Україні зазвичай формулюються скоріше як «запевнення», а не як тверді зобов’язання. Дотепер політика більшості західних країн полягала в тому, щоб надавати підтримку Україні, але мінімізувати ризик прямого конфлікту з Росією. Однак Стубб зазначив, що будь-які гарантії будуть безглуздими, якщо вони не підкріплені реальною силою.

Україна на тлі продовження російського вторгнення висловлювала бажання вступити до НАТО або отримати вагомі гарантії безпеки від Вашингтона та так званої європейської «коаліції охочих».

На початку вересня арезидент Володимир Зеленський заявив, що «тисячі» західних військових потенційно можуть бути розгорнуті в рамках повоєнних гарантій безпеки України.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон – який разом із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером співголовує в «Коаліції охочих» – заявив, що 26 країн погодилися взяти участь у післявоєнних гарантіях безпеки для України. За його словами, вони погодилися «розгорнути як сили запевнення війська в Україні або бути присутніми на землі, на морі чи в повітрі».

Москва, серед іншого, вимагає нерозширення НАТО - тобто позбавлення України права вступити до альянсу. Також РФ протестує проти присутності європейських сил на території України.



