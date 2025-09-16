76% українців вірять у можливість перемоги за належної кількості зброї і санкцій проти РФ – опитування

Абсолютна більшість українців – 76% – вірять у можливість перемоги у війні з Росією, якщо Україна буде належним чином підтримана санкційною політикою й отримає достатньо зброї і грошей, свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології. Вважають, що навіть за таких умов Україна не здатна перемогти – 15%, решта 9% не змогли визначитися зі своєю думкою.

«Можна обґрунтовано припускати, що за останній рік не відбулося істотного зниження віри у можливість перемоги і при цьому для переконливої більшості перемога є можливою – за належної підтримки Заходу (від якого не очікується надсилання військ, а очікуються хоча би ефективні санкції та достатнє забезпечення зброєю)», – зазначають автори дослідження.

Крім того, як свідчить опитування, 76% українців вважають, що навіть якщо США припинять допомогу Україні, опір Росії треба продовжувати за підтримки європейських союзників (у березні 2025 року показник був 82%).

При цьому, як вказують автори дослідження, лише 18% українців очікують, що миру можна буде досягнути вже цього року.

«На тлі активізації перемовних зусиль із боку нинішньої адміністрації США у багатьох закордонних оглядачів виникла (забігаючи наперед – хибна) думка, що нібито українці вбачають у цьому завершення війни найближчим часом. У нас, соціологів і громадян України, такого спостереження не було. І ми для перевірки своїх спостережень поставили запитання, коли, на думку українців, може завершитися війна. Отже, лише 18% українців очікують, що війна завершиться до кінця 2025 року. Натомість 27% говорять про 2026 рік, 32% – про 2027 рік і пізніше. Кожен четвертий респондент (23%) відповів «не знаю», – кажуть у КМІС.

При цьому більшість українців (62%) продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно (на початку червня 2025 року показники були ідентичні).

Також 54% серед усіх дорослих чоловіків і жінок, які зараз не проходять військову службу, готові у разі необхідності приєднатися до Сил оборони і зі зброєю в руках захищати Україну (серед чоловіків – 63%, серед жінок – 46%).

Опитування проводили 2-14 вересня методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія), було опитано 1023 респонденти.

Минулого місяця соціологічна група «Рейтинг» опублікувала результати опитування громадської думки щодо шляхів закінчення війни Росії проти України, яке засвідчило, що 59% українців підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% виступають за продовження війни до повернення окупованих у 2014 році Донбасу і Криму, 13% – до лінії розмежування станом на 23 лютого 2022 року (останній день перед початком повномасштабного вторгнення Росії).

При цьому 82% опитаних вважають переговори реалістичним шляхом завершення війни, з яких 62% виступають за пошук компромісу із залученням інших країн, 20% – за прямі переговори з Росією.

75% респондентів вважають, що Україна має погодитися на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки.