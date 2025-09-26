В ISW показали, як в РФ завищують свої просування на фронті, щоб впливати на Захід

Міністерство оборони Росії продовжує штучно завищувати просування своїх військ в Україні, щоб підтримати хибний наратив Кремля про те, що перемога Росії в Україні неминуча, пише у звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу за заяву російського відомства, яке стверджувало, що російські війська захопили щонайменше 4714 квадратних кілометрів у період з 1 січня по 25 вересня 2025 року: 205 квадратних кілометрів у Луганській області; 3308 квадратних кілометрів у Донецькій області; 261 квадратний кілометр у Запорізькій області; 175 квадратних кілометрів у Дніпропетровській області; 542 квадратних кілометри в Харківській області; і 223 квадратних кілометри в Сумській області.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська захопили 205 населених пунктів в Україні за цей період.

Натомість в ISW кажуть, що отримали докази, які дозволяють оцінити, що російські війська захопили 3434 квадратних кілометри з 1 січня. «За оцінкою ISW, Міністерство оборони Росії завищує заявлені просування на 36 відсотків у Луганській області; 33 відсотки в Донецькій області; п’ять відсотків у Запорізькій області; 83 відсотки у Дніпропетровській області; 112 відсотків у Харківській області; й шість відсотків у Сумській області», – йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни наголошують, що Міністерство оборони Росії часто завищує свої територіальні претензії, щоб сформувати західне уявлення про військові можливості Росії й перспективи перемоги.

«Заяви Міністерства оборони Росії від 25 вересня є продовженням цих зусиль щодо використання великої кількості неправдивих даних, щоб створити враження, що російські війська просуваються швидкими темпами на полі бою, хоча вони мають повільний темп», – йдеться в повідомленні.

В ISW також заявляють, що Міністерство оборони Росії використовує відео, на яких російські солдати тримають прапори в окремих населених пунктах, щоб стверджувати про захоплення цих населених пунктів.

«Однак російські відеозаписи показують лише проникнення невеликих груп у райони, де російські війська не можуть забезпечити міцні позиції. Кремль намагається переконати Захід, що Росія неминуче досягне своїх початкових воєнних цілей на полі бою, щоб змусити Україну і її партнерів поступитися російським вимогам», – кажуть аналітики.

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку виступив із небувало різкою критикою Росії, яку назвав «паперовим тигром», і заявив, що Україна із допомогою ЄС має можливість відвоювати всі території, окуповані російськими військами.

Представник Кремля Дмитро Пєсков відкинув критичні зауваження президента США і також порівняння з «паперовим тигром». Він висловив думку, що за словами Трампа стоять передусім бізнесові інтереси США, зокрема прагнення продавати більше нафти і газу, а також припустив, що на його позицію могла вплинути зустріч із Зеленським.

Крім того, Пєсков назвав «помилковими» заяви Трампа про спроможність України відвоювати території.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Трамп стає неймовірно нетерплячим щодо Росії, бо, на його думку, вона не робить достатньо, щоб закінчити війну.

«Це не зміна позиції. Це визнання реальності на місці», – додав Венс, відповідаючи на запитання, чому сталася зміна позиції Трампа щодо війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський напередодні також прокоментував пост Трампа, зазначивши в інтерв’ю Fox News, що був «трохи здивований» висловлюваннями американського президента про можливість повернення всіх окупованих РФ територій України, і заявив, що це позитивний сигнал.