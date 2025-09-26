«Щоб знайти гроші на фінансування війни проти України, російська влада знову лізе в кишені населення» – експерт

У Росії оголосили про підвищення податку на додану вартість із 20% до 22%. Як заявляють у російському Мінфіні, зміни будуть спрямовані «передусім на фінансування оборони та безпеки». Передбачається, що поправки до Податкового кодексу набудуть чинності вже з 1 січня 2026 року. Востаннє ПДВ у Росії піднімали за три роки до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Після цього влада обіцяла більше не збільшувати податкові збори.

Ситуацію в російській економіці журналісти телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, попросили прокоментувати незалежного експерта Владислава Жуковського.





«Я ще у 2002 році, восени, вже після проведеної тоді мобілізації, бачив і особисто тримав у руках документ, підготовлений Міністерством фінансів для комітету з бюджету та податків Держдуми, де Мінфін уже пропонував підвищення ставки ПДВ до 22–23%.

Я ознайомився з їхнім фінансово-економічним обґрунтуванням і вже тоді було зрозуміло, що таке підвищення податку на додану вартість, яке неминуче призведе до стрибка цін і розгону інфляції, врешті-решт ляже на плечі простих росіян – споживачів. За їхніми підрахунками, це мало дати бюджетній системі близько півтора трильйона рублів.

Реальний план Мінфіну – зібрати приблизно півтора-два трильйони рублів додатково за рахунок підвищення ставки ПДВ

За моїми оцінками, нині, з урахуванням усіх цих відрахувань і пільгових ставок ПДВ у 10% для дитячих товарів, ліків та товарів соціально значущого призначення, думаю, що реальний план Мінфіну – зібрати приблизно півтора-два трильйони рублів додатково за рахунок підвищення ставки ПДВ.

Безумовно, усе це спровокує ціновий стрибок і розгін інфляції – додаткове зростання цін може скласти від 10 до 20%, залежно від товарної групи. Адже ПДВ – це податок, що перекладається по всьому ланцюжку створення доданої вартості. Чим більше ланок і чим глибший ступінь переробки сировини, тим, відповідно, більше буде етапів підвищення ціни».

Навіть довірена особа Путіна, голова Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін днями теж обурився: як же так? Адже ще в червні і Путін, і Сілуанов заявляли, що російська фінансова система збалансована, бюджет зведений ґрунтовно, усе дуже стійко. Мовляв, у Путіна міцні економічні тили, як люблять повторювати ура-патріоти, і що податки підвищувати категорично не можна, бо це підірве довіру бізнесу та населення до держави.

Але, як ми знаємо, у такій феодальній, олігархічній, мафіозній державі жодного договору між суспільством і владою, між правлячими «феодалами» та народом немає. Тож, як завжди, наплювали на попередні обіцянки: підняли податки, ПДВ, підвищили пенсійний вік, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток.

Щоб знайти гроші на фінансування війни, влада знову лізе в кишені населення. Тож стрибок цін на 10–15% неминучий

І зараз, щоб знайти гроші на фінансування війни, влада знову лізе в кишені населення. Тож стрибок цін на 10–15% неминучий. Посилення монетарної політики з можливим навіть підвищенням ключової ставки – не лише її збереженням – цілком реальне: про такий сценарій, до речі, говорив і голова РСПП Олександр Шохін. І зрозуміло, що це б’є саме по внутрішньому виробництву, адже означає додаткові виробничі витрати. ПДВ обкладаються всі товари: як імпортні, так і ті, що виробляються всередині країни.

Минулого року 4,7 трлн рублів було зібрано з імпортованих товарів та послуг у вигляді ПДВ, а 8,7 трлн – з реалізованих на внутрішньому ринку товарів.

Тож .. Усі, хто ходить у магазини, аптеки, заправляється на АЗС, купує автомобілі, запчастини, електроніку, техніку, квартири. Усюди в ціни вже закладені податки – податок на додану вартість, податок на прибуток. Із вашої зарплати сплачуються ПДФО та страхові внески.

Коли росіяни думають, що війна їх не стосується, що вони «поза політикою» й її не оплачують – ні, ще й як оплачують

А тепер влада ще й для малого бізнесу вирішила підняти ставку ПДВ, знизивши поріг його стягнення. Якщо торік він становив 60 млн рублів обороту, то тепер буде зменшений у шість разів – до 10 млн. А що таке 10 млн рублів? Це не прибуток, а саме річний оборот малого бізнесу – виручка приблизно 800 тисяч рублів на місяць. Таких підприємств у Росії мільйони. І тепер вони змушені будуть перейти зі «спрощенки» фактично на систему ПДВ і платити в рази більше податків. А отже, усе це також перекладеться на плечі простого споживача. Звичайні росіяни оплачуватимуть усе це ще більше.

Тож причина лише одна – розвал бюджету. Дірка в бюджеті 4,2 трлн рублів уже зараз у чотири рази перевищує заплановані показники. І Мінфін не спроможний звести бюджет ані на поточний, ані на наступний рік. А Набіулліна глава Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна прямо сказала: якщо ці надлишкові військові витрати – на війну, на ВПК і на покриття дефіциту бюджету – фінансуватимуться за рахунок емісії чи зростання держборгу, а не внутрішніми джерелами, підвищенням податків, то для Центробанку це буде виключно інфляційним фактором, що призведе до посилення монетарної політики, можливо, навіть до підвищення ключової ставки.

Тому так, цивільні галузі й надалі занепадатимуть. Удар по промисловості стане ще відчутнішим. Внутрішнє виробництво дедалі більше втратить конкурентоспроможність, порівняно з китайським, турецьким та паралельним імпортом. А для населення це означатиме лише одне – падіння купівельної спроможності та подальше зубожіння більшості росіян.

Короткостроково влада отримає певні вигоди, адже це – найпростіший у зборі та адмініструванні податок. Але в середньостроковій і довгостроковій перспективі наслідком стане ще більша деградація та розвал російської економіки. До речі, саме про це вчора заявив Трамп, назвавши економіку Росії «паперовим тигром» із деградуючою та занепадаючою системою.

Трамп 23 вересня понад годину спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Після зустрічі президент США написав у соцмережах, що, на його думку, Україна може повернути всі свої землі, окуповані Росією, «і навіть піти далі». Трамп також зазначив, що Київ повинен діяти зараз, оскільки Росія, яку він назвав «паперовим тигром», стикається з «великими» економічними проблемами.

Така заява стала раптовою зміною в риториці Трампа на користь України. При цьому поки немає ознак того, що заява супроводжуватиметься зміною політики США щодо Росії, зокрема, про рішення запровадити нові жорсткі санкції проти Москви, яких домагався президент України Володимир Зеленський під час своєї поїздки до Нью-Йорка цього тижня, президент США не оголошував.

В інтерв’ю російському РБК Пєсков також заперечив Трампові, заявивши, що Росія – це не тигр, а ведмідь, а «паперових ведмедів» не буває.

Висловлювання Трампа прокоментував також колишній президент Росії Дмитро Медведєв. Він утримався від образ американського лідера, припустивши, що той «потрапив в альтернативну реальність», але незабаром змінить свою позицію.

Президент України Володимир Зеленський напередодні також прокоментував пост Трампа, зазначивши в інтерв’ю Fox News, що був «трохи здивований» висловлюваннями американського президента про можливість повернення всіх окупованих РФ територій України, і заявив, що це позитивний сигнал.



