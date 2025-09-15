Кремль хоче охолодити російську економіку. Але це може бути проблемою

Нині спостерігається найгірше уповільнення з 2022 року, коли Росія постраждала від західних санкцій та бойкоту західного бізнесу, спричиненого повномасштабним вторгненням Москви в Україну.

Водіння таксі в російській столиці ніколи не було дуже прибутковим для Саїда, таджицького мігранта, який живе в Московській області, але це покривало рахунки.

Зараз, за його словами, бензин за останні тижні зріс більш ніж на 30 відсотків – з 45 рублів за літр до 60. Загалом його щоденна зарплата становить лише три чверті від того, що він отримував раніше; він ледве покриває витрати на проживання.

«Ви працюєте, платите за оренду та за бензин – це все ваші витрати», – сказав він Радіо Свобода, попросивши лише назвати його ім’я.

І російська столиця – не єдиний населений пункт, де спостерігається падіння.

«Схоже, що Росія перебуває на межі повномасштабної паливної кризи», – заявила минулого місяця одна з найбільших московських газет, вказуючи на зростання кількості регіонів, які повідомляють про дефіцит та зростання цін.

Причина дефіциту головним чином у явно неекономічному факторі: цілеспрямована кампанія українських військових з використанням безпілотників, яка вивела з ладу біля 17 відсотків російських нафтопереробних потужностей.

Але це непокоїть російських споживачів, які дедалі більше відчувають наслідки ширшого спаду.

Після років бурхливого зростання, що стимулювалося державними витратами на підживлення війни проти України, економіка Росії переживає період спаду.

Центральний банк Росії, який намагається стримати стрімке зростання інфляції, сподівається, що це допоможе відновити баланс економіки. Кремль сподівається, що уповільнення не підірве підтримку війни в Україні.

Криза триває, вона розвивається, вона зростає, вона посилюється

«Криза триває, вона розвивається, вона зростає, вона посилюється, – сказав Радіо Свобода російський економіст Ігор Ліпшиц. – І повністю приховати її стає неможливо, а повністю брехати також недобре, бо тоді раптом населення прокинеться і скаже: «Чому ви не сказали нам, що ситуація в країні погана?»

Для інших економістів уповільнення не є ані критичним, ані непередбачуваним.

«Це очікуване уповільнення зростання. Наразі це дуже схоже на «м’яку посадку», а не на гостру кризу будь-якого роду», – сказала Лаура Соланко, економістка Інституту країн, що розвиваються, при Банку Фінляндії.

Зсув темпів зростання

Вже понад два роки російська економіка рухається вперед, як вантажівка з потужним двигуном, але на колесах, які дедалі більше розбалансовані.

Сама вантажівка є продуктом національного промислового переоснащення, спрямованого на ведення війни проти України.

Підживлюваний продажами нафти та газу за кордон Кремль накачав економіку рублями, надаючи пріоритет виробництву танків, гармат, снарядів, безпілотників, уніформи та спорядження для солдатів.

Загальні витрати на оборону та безпеку досягли 41 відсотка всіх витрат у 2025 році, згідно з урядовими даними – найвищий показник з часів Холодної війни.

Тим часом, щоб підтримувати повний комплект лав, уряд виплачував надзвичайно високу заробітну плату та пільги, щоб заохотити чоловіків добровільно воювати.

Це насичувало бідніші регіони Росії грошима, але також спотворювало ринки праці, підвищуючи заробітну плату та підвищуючи інфляцію майже до 10 відсотків.

Це, своєю чергою, спонукало Центральний банк підвищити ставки по кредитах, що впливає на такі речі, як автокредити та іпотека, щоб стримати інфляцію.

Результат?

За перші три місяці цього року ВВП знизився на 0,6 відсотка, порівняно з попередніми трьома місяцями. Це перше скорочення з 2022 року, коли на тлі західних санкцій та виходу західних компаній з країни після вторгнення економіка Росії скоротилася на 1,4 відсотка.

Головні радники Путіна публічно попередили про уповільнення. Міністр фінансів Антон Сілуанов сказав Путіну, що економіка зросте лише на 1,5 відсотка.

Далі буде стагнація – а потім рецесія

Кілька днів по тому російський міністр економіки Максим Решетніков попередив, що економіка «охолоджується швидше, ніж очікувалося».

Герман Греф, який очолює державний банківський гігант «Сбербанк», попередив про можливу «стагнацію».

Путін спробував зменшити побоювання щодо ширшого уповільнення.

«Я впевнений, що зрештою нам вдасться вирішити ці проблеми, підтримати необхідні темпи економічного зростання, водночас утримуючи інфляцію на мінімальному рівні, – сказав він під час бізнес-форуму у Владивостоці. – Усі також розуміють, що якщо інфляція перевантажить економіку, це не закінчиться добре».

Гармати замість масла

«Отже, далі буде стагнація – по суті нульове або одновідсоткове зростання, а потім рецесія», – сказав Богдан Бакалейко, колишній російський журналіст та економічний коментатор.

Якщо рецесія призведе до зростання безробіття, сказав Бакалейко, це потенційно підштовхне більше людей воювати в Україні, щоб скористатися заробітною платою та пільгами, що пропонуються Міністерством оборони.

«Росіяни або залишаться без грошей, без роботи та без їжі, або підпишуть контракт з Міністерством оборони, бо на це завжди знайдуться гроші, – сказав він Радіо Свобода. – Тож економічні проблеми насправді грають на руку Володимиру Путіну».

Гірше, ще гірше

Для російських бюджетників уповільнення темпів зростання створює тиск на державний бюджет, який вже стикається з дефіцитом, який має досягти 5 мільярдів рублів (62 мільярди доларів) у 2025 році. Але Кремль не виявив жодних ознак бажання скоротити військові витрати.

Ціни зростуть на 10-15 відсотків. Для населення це удар по гаманцю, рівню життя

Минулого місяця інформаційне агентство Reuters, посилаючись на неназваних чиновників, заявило, що підвищення податків неминуче.

«Здатність Росії підтримувати свій воєнний стан значною мірою залежить від цін на нафту та траєкторії режиму санкцій, – йдеться у звіті Інституту міжнародної економіки Петерсона, опублікованому минулого місяця. – Якщо Росія зазнає невдач на полі бою, борючись з обмеженими ресурсами, вона може бути змушена скоригувати свій підхід, або скоротивши наступальні дії, або продемонструвавши більшу відкритість до переговорів».

Владислав Жуковський, незалежний економіст, прогнозував підвищення податку на додану вартість, який востаннє підвищувався у 2019 році – лише через кілька місяців після переобрання Путіна на четвертий термін.

«Це найбільш хижацький податок, найудушливіший для економіки та населення, тому що він стягується, так би мовити, з усієї економічної діяльності – з усього виробництва та попиту всередині країни», – сказав він Радіо Свобода.

«Це підірве російську промисловість, цивільну промисловість, бо вони просто будуть змушені перекласти ці виробничі витрати… на кінцевого споживача», – сказав він.

Жуковський додає: «В результаті ціни зростуть щонайменше на 10-15 відсотків. Для населення це удар по гаманцю, падіння рівня життя, реальної купівельної спроможності населення».