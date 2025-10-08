Посли ЄС схвалили план відмови від газу і нафти РФ до 2028 року – Reuters

Посли країн Євросоюзу узгодили план відмови від російського газу та нафти до 2028 року, пише Reuters із посиланням на європейських дипломатів.

За словами співрозмовників агенції, цей план підтримали майже всі члени ЄС. Однак його критикують Угорщина та Словаччина, які далі залежать від постачання російських енергоносіїв. Якщо закон буде ухвалений на рівні ЄС, він зобов’яже їх розробити національні плани припинення постачання до 2028 року.

Одним із нерозв’язаних, як зазначає Reuters, залишається питання походження зрідженого природного газу – чи мають ці поставки проходити попередню перевірку, а потім ще й перевірку митними органами в портах ЄС, щоб переконатися, що газ не російський.

Рішення послів означає, що вони погодилися передати законопроєкт міністрам своїх країн для схвалення на засіданні 20 жовтня. Для затвердження плану буде потрібна «кваліфікована більшість» країн ЄС – не менш як 55% держав, уточнює Reuters. Після цього країни ЄС та законодавці узгодять остаточний текст закону.

Окремо Євросоюз також веде переговори про новий пакет санкцій проти Росії, який заборонить постачання російського зрідженого газу на рік раніше, в січні 2027 року.

У травні 2025 року Єврокомісія представила проєкт «дорожньої карти» припинення імпорту російського газу до ЄС до кінця 2027 року. У червні видання Politico повідомляло, що Франція та Бельгія (два найбільші покупці російського зрідженого природного газу в Євросоюзі) відмовилися підтримати цей план. Вони наполягали, що їм потрібно більше деталей щодо економічних та правових наслідків цього кроку.