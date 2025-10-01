Bloomberg: країни G7 наближаються до угоди про значне посилення санкцій проти Росії

Країни «Групи семи»(G7) наближаються до угоди про значне посилення санкцій проти Росії через її небажання припинити війну проти України, пише агентство Bloomberg, яке ознайомилося з проєктом заяви.



«Ми погоджуємося з необхідністю діяти разом і вважаємо, що зараз настав час для значної скоординованої ескалації заходів для зміцнення стійкості України та критичного зниження здатності Росії вести війну проти України», – йдеться в проєкті.



Міністри фінансів країн G7 мають виступити в середу, і заява ще може змінитися, перш ніж її буде остаточно сформовано, і всі сім країн, включаючи США, підпишуть її, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням. Серед інших членів «Групи семи» – Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Канада.

У проєкті йдеться, що G7 працює над низкою варіантів, які включають нові заходи щодо ключових економічних секторів, таких як енергетика, фінанси та військова промисловість, а також спрямовані на країни та організації, які посилюють військові зусилля Москви та допомагають їй обійти чинні санкції.



«Ми погодилися, що зараз саме час максимізувати тиск на експорт російської нафти, основне джерело їхніх доходів», – йдеться у заяві.

У ній йдеться про те, що G7 може перейти до санкцій проти російських нафтових гігантів, а також щодо її тіньового флоту нафтових танкерів.

У проєкті заяви пропонується, що міністри також обговорять фінансові потреби України, включаючи координацію способів подальшого використання заморожених активів російського центрального банку.



Як ЄС, так і G7 сподіваються завершити узгодження відповідних пакетів санкцій цього місяця, повідомили джерела, які говорили на умовах анонімності.



Окремо лідери Європейського Союзу зустрічаються в Данії, оскільки набирає обертів план використання заморожених російських активів для надання Україні 140 мільярдів євро нової допомоги. ЄС також працює над новим пакетом санкцій, який передбачає заборону російського газу до 2027 року.



