Посли ЄС можуть дати «зелене світло» новим санкціям проти РФ найближчими днями – журналіст

Посли ЄС можуть домовитися щодо нових санкцій проти РФ найближчими днями, повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк.



«Лідери ЄС сьогодні не домовляться щодо останніх санкцій проти РФ у Копенгагені, але є надія, що посли ЄС зможуть дати зелене світло цим заходам на зустрічі в п’ятницю», – написав він у соцмережі Х.

1 жовтня в Копенгагені пройде саміт ЄС, а 2 жовтня там відбудеться саміт Європейського політичного співтовариства (ЄПС).

19 вересня Єврокомісія презентувала черговий – 19 – пакет санкцій проти РФ. У ньому, серед іншого, пропонується, що Євросоюз повністю відмовиться від російського газу з 1 січня 2027 року – раніше дедлайн планувався на кінець 2027 року. Також пропонуються санкції щодо ще 118 суден так званого тіньового флоту Росії.