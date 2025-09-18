Уряд Естонії з 2026-го розширює заборону на імпорт скрапленого природного газу з Росії

Уряд Естонії схвалив розширення санкцій проти російського скрапленого природного газу за ініціативою міністра закордонних справ країни Маргуса Цахкни – про це МЗС повідомило 18 вересня.

Цахкна напередодні вніс до уряду країни пропозицію розширити наявні санкції, які забороняють імпорт та купівлю природного газу з Росії. Він назвав метою запровадити повну заборону на імпорт скрапленого природного газу.

Міністр вказав на те, що наразі Естонія дозволяє купівлю та імпорт СПГ з Росії, якщо він не використовується в розподільчій мережі.

«Щойно (запропонована – ред.) поправка набуде чинності, заборона на імпорт також буде поширюватися на скраплений природний газ поза межі розподільчої мережі», – заявив він.

Читайте також: ЗМІ: Естонія на кордоні з РФ будує 40-кілометровий протитанковий рів

Цахкна підкреслив, що Росія не змінила своїх амбіцій і натомість продовжує вести війну проти України та підважувати глобальну безпеку. Він висловив намір Таллінна підвищувати ціну агресії для Росії та шукати способи скоротити доходи її військового бюджету.

Аналогічні заходи, за словами міністра, будуть застосовуватися й до Білорусі.

«Уряд схвалив продовження санкцій. Заборона набуде чинності 1 січня 2026 року, що дасть учасникам ринку достатньо часу, щоб ознайомитися зі змінами та відповідно реорганізувати свою діяльність», – додало МЗС.

За оцінкою уряду, оскільки обсяги імпорту невеликі, обмеження не матиме суттєвого впливу на економіку чи бізнес-середовище Естонії.

У вересні 2022 року естонський уряд заборонив імпорт та закупівлі скрапленого природного газу з Росії. Заборона поширювалася на надання супутніх послуг із передачі газу та його використання в розподільчих системах країни.