Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Естонія викликала дипломата РФ після порушення повітряного простору російським гелікоптером

Як повідомив очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна (на фото), це третій схожий інцидент цього року
Як повідомив очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна (на фото), це третій схожий інцидент цього року

Естонія викликала тимчасового повіреного у справах Росії в Таллінні, щоб висловити протест після того, як російський гелікоптер Мі-8 порушив естонський повітряний простір поблизу острова Вайндлоо, заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

«Це третій схожий інцидент цього року, серйозне порушення міжнародного права», – написав він у соцмережі X.

Європейські країни, які межують з Росією, регулярно звинувачують Москву в порушенні повітряних чи морських кордонів. Росія здебільшого на ці звинувачення не реагує.

У липні Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії для висловлення протесту і вручення офіційної ноти щодо порушення морського кордону країни.

У відомстві тоді уточнювали, що порушення сталося поблизу острова Вайндлоо, де 26 липня прикордонне судно РФ без дозволу увійшло в територіальні води Естонії.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG