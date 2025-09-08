Естонія викликала дипломата РФ після порушення повітряного простору російським гелікоптером

Естонія викликала тимчасового повіреного у справах Росії в Таллінні, щоб висловити протест після того, як російський гелікоптер Мі-8 порушив естонський повітряний простір поблизу острова Вайндлоо, заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

«Це третій схожий інцидент цього року, серйозне порушення міжнародного права», – написав він у соцмережі X.

Європейські країни, які межують з Росією, регулярно звинувачують Москву в порушенні повітряних чи морських кордонів. Росія здебільшого на ці звинувачення не реагує.

У липні Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії для висловлення протесту і вручення офіційної ноти щодо порушення морського кордону країни.

У відомстві тоді уточнювали, що порушення сталося поблизу острова Вайндлоо, де 26 липня прикордонне судно РФ без дозволу увійшло в територіальні води Естонії.