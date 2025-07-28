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Новини | Міжнародні

Таллінн відреагував на порушення РФ морського кордону Естонії

У МЗС уточнюють, що порушення сталося поблизу острова Вайндлоо. Фото ілюстративне
У МЗС уточнюють, що порушення сталося поблизу острова Вайндлоо. Фото ілюстративне

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії для висловлення протесту та вручення офіційної ноти щодо порушення морського кордону країни.

«Порушення морського кордону Естонії Росією є серйозним та неприйнятним інцидентом. Це повідомлення також було передано тимчасовому повіреному у справах Російської Федерації», – заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

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У МЗС уточнюють, що порушення сталося поблизу острова Вайндлоо, де 26 липня прикордонне судно РФ без дозволу увійшло в територіальні води Естонії.

Європейські країни, які межують з Росією, регулярно звинувачують Москву у порушенні повітряних чи морських кордонів. Росія здебільшого на ці звинувачення не реагує.

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