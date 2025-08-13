Естонія висилає російського дипломата – через сприяння скоєнню злочинів проти держави

Міністерство закордонних справ Естонії 13 серпня оголосило персоною нон ґрата першого секретаря посольства Росії в Таллінні Дмитра Прилепіна. Він має залишити країну.

У повідомленні естонської влади стверджується, що дипломат причетний до підриву конституційного ладу та правової системи країни, розколу суспільства та сприянню скоєнню злочинів проти держави.

«Висилка – це чіткий сигнал: на території нашої країни не буде місця скоординованим та організованим діям іноземної держави», – цитує ERR голову естонського міністерства закордонних справ Маргуса Цахкну.

Москва на інцидент ще не відреагувала.