МЗС Росії заявило про висилку з країни співробітника посольства Естонії

Міністерство закордонних справ Росії 4 вересня оголосило про висилку з країни співробітника посольства Естонії в Москві як крок у відповідь.

За повідомленням російського відомства, до МЗС викликали тимчасового повіреного у справах Естонії Марека Юхтеґі.

«Голові естонської дипмісії виражений рішучий протест у зв’язку з оголошенням 13 серпня персона нон-ґрата без будь-яких підстав дипломата посольства Росії в Таллінні», – заявили в міністерстві.

У серпні МЗС Естонії оголосило про рішення вислати першого секретаря російського посольства Дмитра Прилепіна. Міністр закордонних справ Маргус Цахкна звинуватив його у спробах підірвати «конституційний лад» і створити «розкол у суспільстві».

Естонське відомство також заявило, що дипломат був пов’язаний із порушенням санкцій.



