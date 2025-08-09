Доступність посилання

«Росію не можна винагороджувати за агресію» – МЗС країн Балтії перед зустріччю Трампа і Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що 15 серпня проведе зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці

Очільники міністерств закордонних справ країни Балтії: Латвії, Литви й Естонії, а також голова МЗС Чехії виступили на підтримку України перед запланованою на наступний тиждень зустріччю лідерів США і Росії, спрямованою на припинення широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

«Ми вітаємо зусилля президента США щодо зупинення агресії Росії проти України. Справедливий, тривалий, гідний мир – це те, чого ми всі прагнемо, а найбільше – українці. Такий мир має включати Україну й підтримувати її суверенітет і територіальну цілісність. Росію не можна винагороджувати за агресію», – написала в соцмережі X міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

Схожу думку висловив і міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

«Естонія твердо стоїть на боці України, її суверенітету і територіальної цілісності. Якщо кордони можна змінювати силою, жодна країна не буде в безпеці. Якщо нації можна змусити жити під диктатом більшого сусіда, жодна країна не буде вільною. Суверенітет і територіальна цілісність є наріжними каменями глобальної стабільності. Ми не будемо винагороджувати агресію – ні в Україні, ні деінде», – зазначив він і наголосив, що Україна може розраховувати на «непохитну підтримку» його країни в досягненні справедливого і міцного миру.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс зазначив, що кордони, суверенітет і незалежність України не підлягають обговоренню.

«Від Луганська до Криму кожен сантиметр належить суверенній державі Україна, яка бореться за свою свободу. Литва підтримує справжні зусилля для досягнення справедливого й міцного миру в Україні, заснованого на міжнародному праві, фундаменті європейської безпеки і глобальної стабільності. Мир можливий лише завдяки силі та єдності», – наголосив він.

Голова МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що Путін не переміг Україну «ані за три дні, ані за три роки». «Саме підтримка України, санкції і мужність України підштовхнули його до столу переговорів. Україна має залишатися вільною. Державні кордони не можна змінювати тиском і шантажем. Хто стане членом ЄС і НАТО – вирішують їхні члени, а не Володимир Путін. Чехія хоче миру, але його форму завжди має узгоджувати, перш за все, Україна», – написав він у соцмережі X.

Президент США Дональд Трамп заявив, що 15 серпня проведе зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці для переговорів, спрямованих на припинення широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зустріч, про яку спочатку оголосив Трамп, а потім підтвердив Кремль, буде першою між лідерами США і Росії з моменту вступу Трампа на посаду в січні цього року й першою з червня 2021 року, коли з Путіним зустрічався попередній президент США Джо Байден – приблизно за сім місяців до того, як Росія розпочала свій повномасштабний наступ на Україну.

Переговори відбуваються у вирішальний момент, коли Трамп дедалі більше розчарований Путіним, а російський лідер не виявляє наміру поступитися максималістськими вимогами Кремля. Трамп і Путін провели шість телефонних розмов, а посланець Білого дому Стів Віткофф декілька разів їздив до Москви.

Оголошуючи про зустріч 8 серпня, Трамп припустив, що будь-яке рішення може включати «обмін територіями». «Буде певний обмін територіями на користь обох сторін», – заявив він.

Як пише The Wall Street Journal, Путін заявив спецпосланцю Трампа Стівену Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області».

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде віддавати свої території Росії.

«Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть», – наголосив голова держави.

Президент каже, що Україна готова до «реальних рішень, які приведуть до миру». Але, як заявив Зеленський, «будь-які рішення, які проти України і без України, – одночасно і рішення проти миру».

