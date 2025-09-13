Естонія тимчасово закрила повітряний простір на кордоні з Росією

Естонія запровадила тимчасову заборону на польоти вздовж усієї східної межі країни, повідомили у Силах оборони, пояснивши рішення зростанням активності російських військ та використанням українських дронів у Ленінградській області.

Обмеження діятимуть упродовж кількох тижнів щодня з 20:00 до 07:00 на висоті до 6 тисяч метрів. За словами командувача ВПС Естонії Рійво Валге, «заборона не стосується польотів, які мають офіційне погодження, як-от використання дронів поліцією під час пошукових операцій».

«Мета цих заходів – зменшити кількість об’єктів у небі, щоб спростити роботу операторів спостереження. Якщо ж станеться інцидент, буде легше вивести чи посадити цивільні літаки», – наголосив Валге.

У Міноборони зазначають, що запровадження обмежень пов’язане з планами провести «більш інтенсивне спостереження», тренування та посилити захист повітряного простору.

За словами Валге, минулої ночі, 11 вересня, Естонія «уважно відстежувала переміщення російських літаків і гелікоптерів біля кордону після повідомлень про закриття повітряного простору над Санкт-Петербургом через атаку».

У військовому відомстві підкреслили, що «наразі зарано прогнозувати, як довго діятимуть обмеження».

У липні Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії для висловлення протесту і вручення офіційної ноти щодо порушення морського кордону країни.

У відомстві тоді уточнювали, що порушення сталося поблизу острова Вайндлоо, де 26 липня прикордонне судно РФ без дозволу увійшло в територіальні води Естонії.