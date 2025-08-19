Міноборони: ІТ-коаліція з початку липня передала обладнання для ЗСУ на 10 мільйонів євро

Міністерство оборони отримало від IT-коаліції протягом липня та серпня чергову партію обладнання, передає Міністерство оборони 19 серпня.

Пакет допомоги профінансували Люксембург, Ірландія, Бельгія та Естонія, його вартість склала 10 мільйонів євро.

Як уточнює Міноборони, партнери передали:

6 948 ноутбуків для підрозділів Збройних сил України, а також для інформаційно-комунікаційних систем «Оберіг», «Імпульс» та Медичної Інформаційної Системи

318 зарядних станцій

2 304 засоби зв’язку

442 монітори

обладнання для центрів обробки даних Міноборони та ЗСУ

мережеве обладнання для інфраструктури ІКС «Оберіг»

маршрутизатори, комутатори, ліцензії та інше обладнання для впровадження програмно-орієнтованих мереж ЗСУ

Окремо Україна отримала 1 000 маршрутизаторів від Латвії на понад 77 000 євро.

За повідомленням, це четверта та п’ята поставки від ІТ-коаліції у 2025 році.

Читайте також: Німеччина профінансує пакет підтримки для України на 500 мільйонів доларів – Рютте

«Завдяки новій поставці від країн IT-коаліції ми зможемо технічно забезпечити підрозділи ЗСУ, в яких впроваджуються цифрові продукти та сервіси. Дякую партнерам за посилення наших технологічних спроможностей», – йдеться в коментарі заступниці Міністра оборони України з питань цифровізації Оксани Ферчук.

ІТ-коаліція – це спеціальна група країни у межах контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» під керівництвом Естонії, а також Люксембургу. Метою створення коаліції є побудова захищеної та надійної ІТ-інфраструктури для Міністерства оборони України та сил оборони України.



