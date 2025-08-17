В Україні прискорили процедуру нагородження військових – Міноборони

В Україні значно прискорили процедуру нагородження військовослужбовців, йдеться у відповідній заяві Міністерства оборони.

«На доручення президента України Міноборони впроваджує зміни, які передбачають спрощену процедуру представлення до державних нагород та їх вручення військовослужбовцям. Новий порядок дозволить скоротити строки та зробити процес нагородження більш прозорим і ефективним», – кажуть у відомстві.

За даними Міноборони, зміни у процесу нагородження наступні:

два рівні погодження замість довгого ланцюга: безпосереднє командування військової частини та Генеральний штаб;

чіткі строки на кожному рівні – до 2 діб, загальний термін нагородження від 8 до 16 діб;

прискорена передача нагород після ухвалення рішення: від Генштабу – протягом 1 доби, від командування родів військ – до 2 діб у військові частини або до ТЦК (для посмертних нагород);

спрощена структура нагородного листа – вилучено пункти, що не впливають на ухвалення рішення;

на час особливого періоду головнокомандувач ЗСУ матиме право безпосередньо вносити подання президенту.

Зокрема, відтепер алгоритм ухвалення рішень передбачає наступну послідовність: