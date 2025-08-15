Уряд: сім’ї загиблих у полоні військових отримають 15 млн грн допомоги

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 15 серпня ухвалив рішення про виплату допомоги в розмірі 15 мільйонів гривень сім’ям військових, які загинули в полоні, повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Також, за її словами, подовжено до року термін звернення по одноразову допомогу для поранених або тих, хто втратив працездатність після служби.

Крім того, як повідомила голова уряду, Міноборони ініціювало законодавчі зміни про відкладення публікації декларацій військових на рік після завершення воєнного стану, «щоб ворог не міг використати ці дані».

Як повідомила Свириденко, на доручення Ставки верховного головнокомандувача Кабмін ухвалив рішення, «які допоможуть швидко закрити потреби фронту».

«Військові частини зможуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі й мотоцикли – без зайвої бюрократії. Вартість визначатимуть за експертною оцінкою або ринковими даними. Це дозволить оперативно оновлювати техніку, що зношується на передовій. Майно, втрачене або зношене в боях, списуватимуть у спрощеному порядку. Якщо воно до 1,7 млн грн – процес буде швидшим, щоб підрозділи могли без затримок отримувати заміну», – зазначила вона.

2 червня делегації України та РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими. Як повідомив голова делегації України на переговорах Рустем Умєров, є домовленість зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах: про обмін «всіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років.Також була домовленість про повернення 6000 тіл загиблих солдатів.

28 липня в Україні вперше офіційно вшановували пам’ять військових, добровольців і цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.